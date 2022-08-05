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當共諜替大陸發展組織？王炳忠、侯漢廷等人確定全無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

侯漢廷（左起）、王炳忠、林明正。圖／聯合報系資料照片
侯漢廷（左起）、王炳忠、林明正。圖／聯合報系資料照片
新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主委林明正、王炳忠的父親王進步與陸生周泓旭5人被控「共諜案」，一、二審全獲判無罪，最高法院認為檢方上訴無理由，不符刑事妥速審判法規定，予以駁回，王炳忠等5人無罪確定。

本案是蔡政府上任後偵辦國安法的一大指標案件；檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展。

王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

一審認為「新中華兒女學會」、「燎原新聞網」、「台大中華復興社」與中共培植內應勢力無關，檢察官所指的組織名單，是王等人的支持者，未受招募納為中共組織的成員；星火」及「燎原」是新黨青年軍在政治場合上的慣用語詞，無法憑此認定王炳忠等人組成秘密小組為中共發展組織，判王炳忠等人無罪。

二審指出，依卷證資料，王炳忠等人確實透過「燎原新聞網」經營網站、聘雇員工，且以「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」舉辦活動，招攬認同和平統一理念的人加入行列，但難以認定達危害國家安全或社會安定的程度。

二審依檢方起訴的證據，無法認定王炳忠等人意圖危害國家安全，為大陸黨政軍等機構發展組織，仍判王炳忠等人無罪；檢方認為無罪判決違反經驗、論理法則，提起上訴。

最高法院認為依速審法規定，一、二審無罪案件牴觸憲法、司法院解釋、判例，才能上訴第三審，認為檢方上訴無理由，駁回上訴，王炳忠等5人確定無罪。

王炳忠 燎原 中共

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