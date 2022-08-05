人妻勾小王殺夫案 竹檢再求償80萬被害補償金

台中人妻姚曉芳和小8歲的男友陳長吉外遇，聯手下藥迷昏她袁姓丈夫再拿鐵棒打死焚屍丟水溝，一審依殺人罪判2人無期徒刑；新竹地檢先給付袁的2名孩子80萬元犯罪被害補償金，竹檢再向姚、陳求償，因起訴時沒繳裁判費，經法院下裁定命補繳清後，判2人應給付竹檢80萬元，可上訴。

新竹地檢表示，承辦人均依照程序辦理，依內部作業方法，先行起訴求償犯罪被害補償金後，再由台中地院裁定訴訟費用金額，竹檢收到裁定於5日期限內繳納。

竹檢指出，本件求償犯罪被害補償金，先行起訴並根據收到法院的裁定，依上方命補正的裁判費繳納，相關程序均合法無違誤。

竹檢主張，陳男、姚女涉殺害袁姓男子，經起訴已由台中地院判2人無期徒刑，褫奪公權終身，而袁男2021年6月24日被發死亡，其2名小孩向竹檢申請遺屬補償金，經竹檢犯罪被害人補償審議委員會今年3月各補償50萬元、30萬元。

竹檢再依此向陳男、姚女全額求償，由於竹檢提民事損害賠償之訴後，未同時依法繳納裁判費，台中地院以訴訟標的金額為80萬元，應徵一審裁判費8700元，今年6月6日下裁定限竹檢在5日內補繳清裁判費，否則逾期不繳就會駁回其訴。

竹檢於期限內繳清，訴訟得以繼續審理；台中地院審酌，陳男、姚女針對竹檢求償，表示完全同意也無任何抗辯，認諾其請求，認定竹檢依犯罪被害人保護法規定求償有據，判2人應給付竹檢共80萬元。

檢警調查，姚女（34歲）和袁姓先生婚後感情不睦，袁發現老婆和小她8歲的塵男（24歲）交往，經提告求償2人懷恨在心。去年5月9日母親節當天，陳在咖啡摻入安眠藥，交由姚讓袁喝下，2人趁他昏迷後載往新竹橫山鄉住處行凶。

檢警查出，姚本企圖持刀殺人但經陳勸阻後，改由陳用鐵棍重擊袁頭部致死，隔天還去買汽油將遺體拖到菜園焚燒，最後棄屍在附近水溝，姚、陳還分別盜領袁戶頭、變賣車輛；台中地院今年5月依殺人罪判2人無期徒刑，褫奪公權終身，現上訴二審中。