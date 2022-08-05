網咖員工不守規矩挨告 業者求償10萬只判賠2500元

鍾姓男子在高雄某網開任職期間，因私帶食材在店內煮食又販售給客人，且未依規定在店內抽菸，還讓顧客帶外食，因營業額下降，業者憤而提告求償10萬；因無法證明實際所受損害，地院審理後，判鍾男需賠償2500元。

網咖林姓老闆娘指，去年3月9日到4月4日雇用鍾男擔任網咖櫃檯，負責幫客人開台及煮食販售，她曾在LINE群組表明不准帶與店內售相同的食物上班，但鍾仍不顧規定，多次私帶食材，未經允許，私自使用店內資源自行收款販售食品，讓店內營業損失。

林女主張，店內禁煙，鍾男卻在店內抽菸，導致不抽菸的人、小孩、學生看到店內有員工抽菸，就不會進來消費，造成損害，另員工只能喝35元以下的茶類，禁喝45元的粉類特調飲品，他卻擅自飲用，更違背店內禁帶外食的規定，因此向他提告求償10萬。

鍾男則反駁，自帶食材是煮給自己食用，當時老闆娘在場並不反對，他坦承使用店內資源，但否認私自食材販售給客人，且一周煮3至4天，一天只煮一餐，應賠償200元、300元恰當。

對於外食一事，鍾男說，很多客人偷帶，店內人力不足無法管理，外賣送來時，叫客人自行取餐，但因顧客離不開，東西也不好意思放櫃台，才會主動拿進去，也告知客人要拿出去吃，服務業不能得罪客人，向老闆娘抗辯，判法院駁回告訴。

經查鍾男確實有自備食材，自行料理販售給客人的行為，但因次數不明，且營業額減少因素多，無法證明是販售店內未販售的餐點造成，對實際所受損害舉證不足。

地院認為，因無法確認實際次數，參酌鍾男陳述頻率、在職時間及食品售價，認為他應賠償2000元，對私帶食材煮食販售部分，私自泡粉類飲料喝，則依據飲品價格，認應賠償500元。