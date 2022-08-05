氣炸！疫情關係期末考改線上 男大生遭同學惡整僅拿8分

桃園某大學曾姓男學生為了開玩笑，冒充王姓同學幫對方期末考，答案亂寫一通，只拿8分，結果玩笑開過頭，鬧進法院，至今未和解；事發後，被惡整的王男獲學校重考機會。惡作劇的曾男則因行使偽造準私文書罪，被桃園地院判3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間須提供60小時義務勞務及參加2場法治教育。可上訴。

據悉，因新冠肺炎疫情關係，許多學校為減少群聚風險，調整授課方式，除了線上教學，段考及期末考也改在線上平台舉行。王男所修的「金融科技概論」學分，期末考就是透過線上平台舉行，只要在特定時間輸入帳號密碼，無須進一步身分辨識就能應考，而曾男之所以知道王男帳號密碼，主要是２人曾合作團體報告，為了方便，所以彼此都知道彼此資料。

檢警調查，曾男是今年1月11日晚間6時許冒名考試，案發後，他坦承不諱，供稱是一時興起，想跟王男開玩笑、惡作劇，沒想到後果那麼嚴重。

法院認為，曾男行為涉犯行使偽造準私文書罪，雖然犯後坦承，供稱只是「開玩笑」、「惡作劇」，但行為已損害王男權益，也影響學校評定對於學生課業成績評定的正確性。由於雙方就賠償金額未能達成共識，無法成立調解，因此審酌曾男犯案動機、犯後態度及家庭經濟狀況等情量刑。