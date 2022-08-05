他看館長與大衛像P圖覺得噁心 申訴性騷擾判決出爐！

館長陳之漢前年在臉書放上自己頭像與藝術品「大衛像」的合成照片，被陳姓市民申訴性騷擾，台北市政府性騷擾防治委員會決議不成立性騷擾，陳訴願遭駁回，再提行政訴訟，台北高等行政法院判陳敗訴，可上訴。

館長2020年3月9日在臉書貼文「當年為了錢出賣自己肉體、寫真集被網友爆料」，並貼出自己頭像與「大衛像」的P圖。陳同年4月9日向高雄市警局提性騷擾申訴，表示他看到貼文感到噁心、不舒服；警方移由台北市政府調查，性騷擾防治委員會調查後，認為申訴無理由，不成立性騷擾。

陳提告主張，他不是刻意點館長的粉絲專頁，而是瀏覽臉書動態首頁時看見的，認為大衛雕像雖然是藝術品，但只會放在美術館供人欣賞，不會放在民眾往來的火車站給一般人觀賞。

他指出，館長臉書上的照片和文字，就是要將大衛像往性別、性意識方面去解釋，而他因為相關圖片和文字感到不舒服，應構成性騷擾；另認為衛生福利部身為訴願機關，未調查就做成決定違法，且北市府性騷擾防治委員會未經投票程序，逕作成決議也違法。

北市府表示，陳是主動瀏覽館長的臉書，並沒有違反意願，且藝術雕像不會與性和性別有關，館長的圖片一眼就知道是合成照，不會令人誤以為是館長的裸體，具KUSO的意味，並非含有性意味或性別歧視的圖片。

再者，館長文字為嘲弄、戲謔合成圖是自己為了賺錢而出的寫真集，但閱讀者都知道館長並非真的拍裸照，只是惡搞合成照片自我解嘲，達成幽默目的，且依陳的網頁截圖，也顯示有4萬人按「讚」或「開心」，顯見一般讀者看到貼文是產豐幽默、好笑的感覺，故不構成性騷擾。

北高行指出，大衛雕像是歐洲文藝復興時期米開朗基羅的作品，依社會通念不是色情或與性相關的圖片；又合成照片一望即知不是館長的裸體，而是移花接木的創作，閱聽大眾不會嚴肅以對，也不至於聯想到色情、性，更不會感到噁心、不舒服。

判決指出，館長文字「肉體寫真集」雖具性意味，但明顯是非真實的胡鬧之說，沒有色情意涵或有被害人遭受冒犯；另陳表示，可能曾經在館長粉絲團按到讚，滑手機時不小心看見貼文，可認定陳是主動接觸、瀏覽館長頁面。