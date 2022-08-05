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陸船越界抽砂船員船長遭押求放人 地院用這理由駁回

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣，船長及船員被捕並查扣該船遭檢方依法起訴，法院採定羈押禁見；10名被告聲請解除禁止接見、通信處分，地院認10人非本國籍有逃亡可能，加上供述反覆，對案情避重就輕，將聲請駁回。

大陸籍46歲陳姓船長稱，此案都訊問、拍照蒐證完畢船，船舶也被查扣，不可能湮滅證據，沒有繼續禁止接見、通信的必要，若繼續禁見有極大精神壓迫；還有聲請人透過律師稱，證據都已扣案，有無抽砂供述都一致，羈押被告也都無法與家人聯繫，應沒禁見的必要。

還有聲請人說，供述完整，不會有勾串之虞，請法院考量人身在國外，能有家人通信的方式，以確保報告人權。

法院認為，陳男移審訊問時稱，要去海南島工作，因霧太大才跑到台灣附近，準備程序時，又改口說，確實要去台灣附近抽砂，等到抽滿後再與買家買賣，顯見供述前後有重大不同，對案情也是避重就輕，足認有勾串證人之嫌。

另其他船員異口同聲辯說，未抽台灣攤的海砂，且船上的砂是從福建帶來的，經抽樣殘留海砂，仍須送學界鑑定成分；法院考量，10名被告都是中國籍，在台灣無固定居所，足認有逃亡之虞，若不予羈押，難進行審判。

地院審酌各項理由，認禁止接見、通信，仍有繼續的必要，將聲請解除禁止接見、通信的處分，予以駁回。

陳姓男船長駕駛華益9號抽砂船搭載9名船員，4月25日自福建省漳州市詔安縣某港口出發，26日4、5時許，抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，非法抽取海砂約300公噸，遭海巡登檢查扣，將海砂回填，船長及船員共10人日前遭檢方依法起訴，目前仍在押。

大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／攝影
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／攝影

福建 海巡

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