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97歲老爸遭過動妻扒光沖冷水虐死 夫嘆疏於照料妻與父

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

戚姓女子虐死97歲的杭姓公公，台灣高等法院更一審4日言詞辯論終結，她頻說「我真的生病了」。本報資料照片
戚姓女子虐死97歲的杭姓公公，台灣高等法院更一審4日言詞辯論終結，她頻說「我真的生病了」。本報資料照片
戚姓女子寒冬中將97歲的杭姓公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑致死，一審認她患思覺失調症，判無罪但監護5年。台灣高等法院以戚女按時服藥、無異常，改依殺人罪判刑15年，但最高法院撤銷。高院更一審昨辯論終結，戚女表示「耳朵嗡嗡的」聽不清楚法官說的話，但泛淚說自己的父親遭人殺害，她怎麼可能殺死親愛老公的爸爸？

杭姓丈夫表示，結婚的時候並不清楚妻子的病症，這件事不管是對太太或是對父親，他都有照顧疏忽，希望維持一審無罪判決。高檢署公訴檢察官表示，戚女是否符合刑法第19條（責任能力-精神狀態）所規定的狀況，請合議庭依法斟酌。

戚女不滿公公嫌棄照顧，也不滿意外籍看護，長期怨懟。檢方起訴指2018年12月20日，戚女見公公吃完午餐後拒絕午睡，動手拖公公進浴室沖冷水，拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打、用腳踩胸口，再拿冷凍雞肉、魚肉放在公公身上，並在浴室噴殺蟲劑，禁止外籍看護提供食物和水；隔天她再以同樣手法凌虐，公公身亡。

一審依陽明院區鑑定報告，認為戚女長期患思覺失調症，曾因毒品導致幻想、被害妄想症嚴重，長年服藥不規則，案發時出現幻聽病狀，無法辨識行為違法，需長期監護治療，判決無罪。高院前審根據台大醫院報告，認為戚女行為前有按時服藥，精神沒有異常，兩天施虐期間，仍長時間打電話與外人通聯，且在丈夫回家前停止施虐，得知公公死亡後，報警前先丟棄冷凍雞魚，再教看護謊稱公公在浴室跌倒，刻意誤導警方偵辦，足認有辨識能力，改依殺人罪判刑15年。但最高法院撤銷、發回更審。

高院更一審4日審理，戚女強調自己是「過動兒」，大部分的時間都在法庭上「站著」，並不斷向法官說「對不起，我錯了」；法官詢問案發過程，她則回答「我真的忘記了」。

檢察官表示，戚姓女子是否具有辨識、控制行為能力，需要專門的鑑定，她究竟是殺人或是傷害致死仍有疑義。檢察官指警察雖是以殺人罪移送，前審也是依殺人罪判刑，但她沒有攻擊身體重要部位，杭老先生年紀大、休克衰竭而亡，請法官依法判決。

律師否認戚女詐病，指戚女有家族病史，包括母親、大姨、表哥都有精神疾病，而戚女6歲時父親被砍死，她的成長經歷也不順遂，曾到酒店工作，案發當時她張羅結婚，壓力頗大，且為了能懷孕沒規則服藥。律師也欣慰檢察官能一併注意到對被告有利或不利的證據，並認為戚女「無法預見」她這樣做會造成公公死亡。

戚姓女子在最後陳述時仍不斷說「我真的生病了」，審判長諭知9月15日宣判。

殺人 外籍看護 檢察官

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