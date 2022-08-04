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男子無法閱卷涉偕警闖入罵書記官 新北地院蒐證調查
莊姓男子因無法閱卷，涉嫌偕同警察到法院辱罵書記官時間長達半小時。新北地院今天表示，正積極蒐證還原事發經過，莊男若涉妨害公務，會徵詢當事人意願提告訴或告發。
臉書（Facebook）粉絲專頁「靠北書記官」出現1篇貼文指出，莊男於7月27日到新北地院堅持是利害關係人，要求書記官給予閱卷，但因莊男非當事人且未能提出相關法定文件，因而拒絕閱卷。
發文表示，莊男事後偕同2名警察到法院找書記官，劈頭便暴怒斥責「瀆職」及「沒家教」等。貼文質疑為何莊男可帶警察輕易闖法院？遇到民眾非理性陳情，為何沒通知法警室、政風室處理？「怎麼堂堂一個新北地院這麼多人，遇到莊先生，沒有任何一位長官出面呢？」
對此，新北地方法院發布新聞稿指出，莊男已嚴重干擾書記官等人，正積極蒐證還原事發經過。
新北地院表示，有關2名警員未通報就到地方法院執行職務，地院法警長、政風主管在事發隔天已到派出所瞭解及提嚴正異議，且書記官主動向內政部警政署檢舉，應由權責單位釐清責任後究責。
新北地院指出，新北地院院長陳賢慧在事發後已多次召開主管會議重申機關安全、危機處理重要性，遇不理性民眾到院滋擾，務必依相關規定通報，並責由主管、法警到場協助處理，不宜讓同仁單獨面對。
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