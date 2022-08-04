高雄田寮區公所承辦涉工程弊案 8人遭檢方起訴

高雄田寮區公所李姓社經課男承辦人員，月前因涉嫌工程案收賄遭檢調搜索，被法院裁定羈押；檢調後續又查出，包含李男在內，另有市府養工處約僱人員、工程顧問收賄近50萬元；近日偵結共將8人依法起訴，因李男始終否認犯行，且毫無悔意，檢方向法院建請從重量刑。

起訴內容指，54歲李男曾任高雄市田寮區公所社經課承辦人員，任職期間，透過基層建設小型工程標案、道路改善工程等案，收賄近18.5萬元；另檢方查出道路緊急搶修及經常性養護工程等標案中，37歲養工處鳳山隊黃男約僱員及49歲黃姓工程男顧問，向廠商收賄約30萬元。

檢方近日偵結，將涉案的區公所李姓承辦人員、養工處黃姓約僱員、黃姓工程男顧問、陳姓工程監造及郭姓營造商負責人一家4口共8人依法起訴。