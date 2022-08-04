破解夾娃娃機台竊走公仔 香港僑生遭判拘役20天

姜姓香港僑生利用手段破解夾娃娃機台玩法，取得價值1480元的海賊王公仔，台主發現公仔消失認為遭竊，向埔里警分局報案，檢方起訴，法院依竊盜罪判處拘役20天，緩刑2年。

來台就讀大學的姜姓香港僑生2019年11月14日晚間駕車到一家夾娃娃機店，發現其中某機台內有軟式棒球黏貼密碼紙，若夾到球拿到紙條，可輸入密碼換取日本動漫海賊王正版公仔，但姜姓僑生投入新台幣10元後，操作取物夾將球夾到娃娃機邊緣，利用手電筒照射密碼紙導致透光，再用手機放大鏡肉眼看出密碼拿到公仔。

徐姓機台主人在娃娃機寫著：「密碼在球上，拿出商品後，請將球放入櫃子」。也就是當玩家依正常遊戲方式取得密碼解鎖取物，依指示將球放入櫃中，則可結算機台收益、補充公仔，但徐女發現這顆球仍在娃娃機台內，但櫃內卻無公仔，認為公仔失竊而報警。

根據南投地方法院刑事判決，這台夾娃娃機內軟式棒球有編號，球上黏貼對應櫃子密碼且朝內，此娃娃機遊戲方式是以軟式棒球為代夾物，球落入洞後，玩家撕取球上密碼紙，得知密碼後開鎖取得公仔，但姜姓僑生觀察後，見密碼寫在紙上，想到破解方法。

徐姓機台主人報請南投縣警察局埔里分局報告南投地方檢察署檢察官偵查起訴，姜姓僑生坦承上述取得方法，但不認自己是「竊盜」，也否認主觀上不法所有意圖，並辯稱這種行為是「取巧」、「我如果有為自己不法所有意圖，就不會開車停在娃娃機店門口」等語。

法官認為，被告意圖為自己不法所有，在被害人不知不覺情況下，以前述方式拿取被害人非願意交付的公仔，應成立竊盜罪，審酌被告是來台就讀大學的香港僑生，無前科，竊得公仔價值1480元，已與被害人以8000元和解給付，依竊盜罪判處拘役20天，緩刑2年。

姜姓僑生向法官表示，為賺生活費，兼差從事公仔買賣，因見此機台把玩方式有漏洞而犯案，目前大學畢業將返回香港，短期不會再來台灣；法官認為被告經過這次訴訟過程及判決宣示，應知警惕而無再犯可能，宣告緩刑2年以勵自新。全案可上訴。