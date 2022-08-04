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10年前酒駕現在被要求講習 監理站查出是這個原因
台中市李姓市民曾犯酒駕案，但事隔10年最近才接到監理單位的道路交通安全講習通知單，今他百思不解。經向民意代表陳情，台中區監理所台中市監理站才查出，他因6萬元罰鍰4月才結清，所以循流程才發出講習通知。不過，因此案已超過行政罰裁處權3年期限，而已予撤銷，李姓市民不必再上講習課。
李姓市民說，他一直以來都沒有駕照，10年前曾3度酒駕和其他違規案件而相繼被查獲，曾繳過罰鍰，也因當時沒有工作，沒錢繳罰鍰而被易服勞役，甚至服刑，直到去年他想開車謀生，才去考駕照，並把相關罰鍰結清。沒想到卻接到道路交通安全講習通知單，要他8月22日前往接受講習。
他說，曾向監理單位反映，但監理單位說，不去講習就會再受處罰，因此轉而向民意代表陳情。
經立委莊競程和市議員李天生代為反映，台中監理站查出，李姓市民10年前因酒駕案受罰，因無力繳納而採分期支付，後來又因服刑等因素，直到今年4月才全部把罰鍰繳清。依監理單位流程，會在當事人繳清全部罰鍰之後，才發出講習通知單，所以此案才會一拖10年。
台中市監理站說，會在罰鍰繳清後才進行講習，是考慮若當事人申訴免罰成功，卻已接受講習，反而困擾，因此才會這麼設計。但以此案而言，當事人因時間因素免罰，反而沒有達到藉由講習導正駕駛觀念的目的，這一點未來會研究改進。
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