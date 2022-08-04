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載詐騙集團領錢沒拿報酬他仍是共犯 5人得賠千萬
詐騙集團假冒健保署人員、刑警、檢察官等向彰化胡姓被害人詐騙逾千萬元，成員陳男、王男、謝男、張男、施男5人擔任提款車手、提供帳戶等，其中施男說，他只是因另一名嫌犯沒車而載他，並未索取報酬，彰化地方法院仍判陳男等5人需分擔賠償胡男被騙的1184萬元。
判決書指出，該詐欺集團某不詳之成員自2020年3月16日起分別佯稱為健保署人員、刑事警察局偵一隊隊長、檢察官打電話向胡男詐稱「你的健保卡在台北市遭到冒領健保補助費，且涉嫌光華吸金案件」，表示若不想被羈押，要依指示匯款，並要求胡男到超商內接收詐欺集團成員偽造的「台北地檢署監管科」、「台北地檢署監管科收據」的傳真。
胡男因此在2020年3月17日到23日分別將120萬元、300萬元、258萬元、300萬元、6萬元、200萬元共分6次匯到謝男、劉男、張男帳戶，共匯出 1184萬元。
施男卻辯稱，當時是劉男要他開車載，我只是載劉男而已，並沒跟索取報酬，要他賠償不合理，他完全沒有經手這些事。張男則辯稱，他的存摺也是被人家拐騙，他沒辦法還這麼多錢。其他3人未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。
法官認為，張男多次擔任車手提領款項達764萬元，實已積極參與共同犯罪之犯意聯絡及行為分擔，自屬不法侵害原告財產權；而施男搭載劉男前往提領贓款，對劉男應他人要求提領款項，才領完錢又要至他處提款，已可預見劉男分次至不同地點提款可能從事詐欺取財及洗錢之犯罪，竟仍駕車幫助劉男前往不同地點多次提款達117萬元，縱使並非共同正犯且未參與分贓，仍具有詐欺之幫助故意而成立幫助犯，自應與詐欺集團成員就原告所受損害負連帶賠償責任，因此判處5人需連帶賠償胡男1184萬元。
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