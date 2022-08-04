快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

載詐騙集團領錢沒拿報酬他仍是共犯 5人得賠千萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

詐騙集團假冒健保署人員、刑警、檢察官等向彰化胡姓被害人詐騙逾千萬元，成員陳男、王男、謝男、張男、施男5人擔任提款車手、提供帳戶等，其中施男說，他只是因另一名嫌犯沒車而載他，並未索取報酬，彰化地方法院仍判陳男等5人需分擔賠償胡男被騙的1184萬元。

判決書指出，該詐欺集團某不詳之成員自2020年3月16日起分別佯稱為健保署人員、刑事警察局偵一隊隊長、檢察官打電話向胡男詐稱「你的健保卡在台北市遭到冒領健保補助費，且涉嫌光華吸金案件」，表示若不想被羈押，要依指示匯款，並要求胡男到超商內接收詐欺集團成員偽造的「台北地檢署監管科」、「台北地檢署監管科收據」的傳真。

胡男因此在2020年3月17日到23日分別將120萬元、300萬元、258萬元、300萬元、6萬元、200萬元共分6次匯到謝男、劉男、張男帳戶，共匯出 1184萬元。

施男卻辯稱，當時是劉男要他開車載，我只是載劉男而已，並沒跟索取報酬，要他賠償不合理，他完全沒有經手這些事。張男則辯稱，他的存摺也是被人家拐騙，他沒辦法還這麼多錢。其他3人未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。

法官認為，張男多次擔任車手提領款項達764萬元，實已積極參與共同犯罪之犯意聯絡及行為分擔，自屬不法侵害原告財產權；而施男搭載劉男前往提領贓款，對劉男應他人要求提領款項，才領完錢又要至他處提款，已可預見劉男分次至不同地點提款可能從事詐欺取財及洗錢之犯罪，竟仍駕車幫助劉男前往不同地點多次提款達117萬元，縱使並非共同正犯且未參與分贓，仍具有詐欺之幫助故意而成立幫助犯，自應與詐欺集團成員就原告所受損害負連帶賠償責任，因此判處5人需連帶賠償胡男1184萬元。

詐騙集團假冒健保署人員、檢察官等向彰化胡姓被害人詐騙逾千萬元，成員陳男、王男、謝男、張男、施男5人擔任提款車手、提供帳戶等，彰化地方法院仍判陳男等5人需分擔賠償胡男被騙的1184萬元。記者林宛諭／攝影
詐騙集團假冒健保署人員、檢察官等向彰化胡姓被害人詐騙逾千萬元，成員陳男、王男、謝男、張男、施男5人擔任提款車手、提供帳戶等，彰化地方法院仍判陳男等5人需分擔賠償胡男被騙的1184萬元。記者林宛諭／攝影

詐欺 健保卡 詐騙集團

延伸閱讀

南投榮民即日起不必2地奔波 領證、加保1站搞定

台人遭誘赴柬埔寨 詐騙集團軍事化管理慘被凌虐

影／詐欺車手兩天領230萬 汐止警方南下高雄逮2嫌收押1人

影／閃電打雷齊來！彰化晚間暴雨 各鄉鎮瞬間淹水

相關新聞

男子無法閱卷涉偕警闖入罵書記官 新北地院蒐證調查

莊姓男子因無法閱卷，涉嫌偕同警察到法院辱罵書記官時間長達半小時。新北地院今天表示，正積極蒐證還原事發經過，莊男若涉妨害公...

高雄田寮區公所承辦涉工程弊案 8人遭檢方起訴

高雄田寮區公所李姓社經課男承辦人員，月前因涉嫌工程案收賄遭檢調搜索，被法院裁定羈押；檢調後續又查出，包含李男在內，另有市...

台灣竟成詐騙之島？律師：共打協議名存實亡難追捕

行政院長蘇貞昌近日宣布投入14億元成立「打詐國家隊」，向詐騙集團宣戰，短短12天內已破獲四百多個詐騙集團，抓到近兩千人。民眾驚奇之餘，或許不知道，蘇院長會如此重視「打詐」，在於詐欺犯罪近年已再度超越酒駕或毒品案件，成為台灣第一大犯罪，地檢署去年查獲詐欺被告人數已差不多是毒品加上公共危險犯罪的總和。

10年前酒駕現在被要求講習 監理站查出是這個原因

台中市李姓市民曾犯酒駕案，但事隔10年最近才接到監理單位的道路交通安全講習通知單，今他百思不解。經向民意代表陳情，台中區...

載詐騙集團領錢沒拿報酬他仍是共犯 5人得賠千萬

詐騙集團假冒健保署人員、刑警、檢察官等向彰化胡姓被害人詐騙逾千萬元，成員陳男、王男、謝男、張男、施男5人擔任提款車手、提...

喝2罐啤酒騎車上路為躲警逆向 他酒測超標下場慘

高雄34歲李姓男子日前酒駕上路，騎車行經仁武區永宏巷時，遇巡邏員警竟逆向騎到附近檳榔攤躲避查緝，此舉引起警方注意上前關切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。