喝2罐啤酒騎車上路為躲警逆向 他酒測超標下場慘

高雄34歲李姓男子日前酒駕上路，騎車行經仁武區永宏巷時，遇巡邏員警竟逆向騎到附近檳榔攤躲避查緝，此舉引起警方注意上前關切；李男竟謊稱沒騎車，遭警方打臉，還一度拒絕酒測，聽聞罰鍰很高才願配合，經查他酒測值超標，警詢後，將人依公共危險罪移送。

李男8月1日下午4時，喝完2罐啤酒便騎車下班，返家途中，行經仁武區永宏巷時，遇上仁武警分局仁武派出所巡邏員警，他一時心虛，逆向騎到附近檳榔攤，假裝要購買檳榔，躲避警方查緝。

李男逆向的舉動被員警全程目睹，因形跡可疑便上前關切，他辯稱，沒有騎機車，且停在檳榔攤外的機車也不是他的。令警方聽聞相當傻言，但李男開口時，不時傳出陣陣的酒味，便要求施作酒測。

當下李男不願配合，並揚言要拒測，員警勸說，若拒測可能要吃上18萬的巨額罰單時，他才願配合。經酒測，發現李男吐氣酒測值達每公升0.39毫克，警詢後，將他依公共危險罪移送。