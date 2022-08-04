台中男瞎扯氣喘吹不動拒酒測 法院狠打臉照罰18萬

台中林姓男子開車飄散濃厚酒氣被攔查，但他無論警方如何示範、要求吐大力一點，甚至告知「7、80歲阿公阿嬤都可以」，一連呼氣酒測20次都失敗，被依拒絕酒測罰18萬元。林不服提行政訴訟稱有氣喘；法院認為，林既稱氣喘，卻能用宏亮聲音和警方爭執，不採信予以駁回，可上訴。

經查，林男去年11月9日開車經大里區大明路、爽文路口，因拒絕接受酒測經員警依違反道交條例開單，由台中交裁處處罰鍰18萬元，並吊銷林的駕照還要參加道路交通安全講習。

林男不服，他辯稱本身罹有呼吸道疾病，取締當下就跟警方表明無法接受呼氣酒測，且日前才經醫院診斷患有「過敏性氣喘病急性發作」，可證他有嚴重阻塞性通氣障礙，過敏發作時其呼氣功能較一般人弱，能否依警方要求吹氣10秒以上顯有疑問，主張自己非故意拒測。

台中交裁處抗辯稱，通常若有過敏性氣喘應長期至醫院就診，但林是被警方舉發後才去就醫，也才看診2次，就算他患有氣喘，但又沒長期治療，可見其病情應不當影響日常生活，且當下未見他因病有呼吸困難等症狀，反而還可和警方咆哮、爭論。

交裁處還說，林不僅不配合警方施測，還數度要求喝水、上廁所，甚至企圖吃檳榔影響結果，而且他經施作20次酒測，屢屢未依警方指導，客觀上難認他有意配合，而屬消極不配合，主張駁回。

法院勘驗警方密錄器，發現林男多次酒測都失敗，警方不斷告知「舌頭不要頂」、「牙齒不要頂」，並要求「含深一點」、「吐大力一點」，甚至親自示範如何吹測，也明示他如果拒測會罰1萬8000元，也告知他「7、80歲都吹得出來」。

結果林男連續吹了20次，和警方耗了近半小時都沒吹成功，最後惱羞成怒大聲起衝突，最後警方告知他權利事項後開單舉發。

法院認為，林若因氣喘無法吹酒測器，豈可能以宏亮聲音像員警大聲要求上廁所、持續爭持，且他提出隔天才去醫院的診斷證明，也不能證明當下有氣喘發作，認定他確實拒絕酒測，駁回其訴。