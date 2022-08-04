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視如兄長竟變狼師 台大醫院科主任強制猥褻起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台大醫院及醫學院一名王姓教授級科主任，2021年10月於下班時間藉口送禮，邀一名藥廠派駐醫院的女研究助理到辦公室內，竟趁機從後熊抱對方並強吻。雖王男否認，台北地檢署依雙方通訊軟體內對話紀錄，認定他犯嫌重大，今依強制猥褻罪嫌起訴王男。

現年60餘歲的王男，在台大醫院擔任專科部主任及台大醫學院教授，並在中華民國再生醫學會、運動醫學會擔任重要幹部。

檢方調查，被害人原是藥廠派駐台大醫院的研究助理，因此與王男經常有工作上的往來。2021年10月21日下午5時許，王男假借送禮給女方為由，約被害人到辦公室碰面，被害人不疑有他前往，豈料王男趁兩人獨處、四下無人時，突然自後方熊抱她，甚至將強拉被害人轉身，褪下女方口罩親吻。

被害人大驚之餘，先設法脫身，隨即向公司反映此事，並以通訊軟體傳訊息質問王男「我視你如兄長，你卻變狼師」、「君子自重，請保持距離」，但王男僅簡單回覆「知道」，「再找時間談一談」。

王男到案後，對被害人指控矢口否認。因事發當時雙方在密室，缺乏目擊證人，但檢察官比對雙方通話紀錄，認定王男涉嫌強制猥褻而將他起訴。

台大醫院及醫學院一名王姓教授級科主任，涉嫌強制猥褻藥廠女研究助理遭起訴。圖／聯合報系資料照片
台大醫院及醫學院一名王姓教授級科主任，涉嫌強制猥褻藥廠女研究助理遭起訴。圖／聯合報系資料照片

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