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辱警「給我坐下警犬」、「人民的犬」 賠款金額出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子與人發生爭執，警察到場處理，張不滿警方執法，對員警辱稱「你們給我坐下，警犬」，被訴妨害公務。台北地院審理，依2個於公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判張應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，張以粗鄙的言語侮辱警察，損及公務員的尊嚴，但他犯後坦承犯行，就他所侮辱的6名員警「1人賠1萬元」，共付了6萬元成立調解，考量張自述學歷大學畢業、目前無業，依法判決。

台北地檢署指控，2022年4月3日，28歲的張姓男子在台北市萬華區「城市商旅」與人發生爭執，萬華分局西門町派出所王姓、陳姓員警接獲報案，到場處理。

張不滿警方的執法方式、態度，當場對2名員警辱稱「你給我閉嘴我跟你講」、「長官在講話有沒有在聽呀」、「你們給我坐下，警犬」。

不久後，張自行跑到西門町派出所質問員警處理的後續狀況如何，又對著所內值勤的高姓、謝姓、陳姓、翁姓共4名員警辱稱「你們本來就是人民的犬」、「對我來說你們就是狗，因為忠誠正直」、「狗還可以被調教，渣就不行」。

警方認為執法卻受到羞辱，依現行犯逮捕張，移送台北地檢署偵辦，張不認罪，檢方起訴他，張上法院後和6名警察和解，並在法庭認罪。

台北地院審理，依2個於公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判張應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北地院審理，依2個於公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判張應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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