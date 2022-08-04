妻遭夫趕出家門怒裝攝影機 驚見看護小三跨坐他身上

屏東已婚張姓男子出軌後將柯姓妻子、2名未成年子女趕出家門，隨後將照顧母親的王姓女看護「扶正」同居。柯女在家裡偷裝隱藏式攝影機，拍到王女跨坐張男身上不正常扭動，崩潰對張男、王女求償80萬元，高雄高分院審理後，判兩人應賠40萬元。

判決指出，張男與柯姓妻子96年5月結婚，2017年，張男因母親老邁，雇來王女協助照顧；但去年8月間，柯女懷疑張男出軌王女，兩人爭吵後，夫妻倆簽字離婚，張隨後即將柯女、兩名未成年子女趕出家門，張還向子女撂話「我的所做所為都是妳媽媽一手造成的」、「你們都以為媽媽很辛苦，我外面有女人才把你們趕出去嗎？」

柯女遭趕出家門後不服，偷偷在家中安裝隱藏式攝影機，果然在去年10月、11月，拍下王女跨坐在張男身上扭動、兩人互相擁抱、撫摸下體的親暱影片。

柯女主張，她雖然與張男分居，遷出戶籍，但兩人並未簽妥離婚協議書，實際根本沒離婚，張男卻將她與兩名子女趕出家門，隨即與王女同居，互動親密，侵害到她的配偶權，提告求償80萬元。

屏東地方法院一審認定張男、柯女並未離婚，王女與張男互動親密，侵害到柯女配偶權，判兩人應賠柯女40萬元。張男、王女不服上訴，王女稱她是受託照顧張男母親，才會同住在一起，兩人舉動是在玩，而且影片拍到跨坐的畫面，兩人都有穿好衣服，並沒有裸露身體。

張男則供稱，兩人分居後早已貌合神離，去年8月簽妥離婚協議書就處於分居狀態，婚姻已形同消滅，且柯女偷偷安裝攝影機，侵害到他們隱私權，取得的錄影畫面不具證據能力。

高雄高分院合議庭審理時，法官勘驗柯女提供的偷拍畫面，張男、王女雖然穿著衣服，但兩人互動親密，張男不僅撫摸王女屁股，王也伸手撫摸張男下體，甚至主動索吻等，因此不採信兩人說法。

另外，張男、柯女兩人雖簽字離婚，但離婚協議書僅張男、柯女簽字，欠缺2名在場見證人，戶籍謄本仍記載兩人仍有婚姻關係，即便兩人已經分居，但離婚手續未完備，不具離婚效力。