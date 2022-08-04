宜蘭地檢署查弊案今僅傳喚1人 林姿妙盼快偵結還清白

宜蘭縣長林姿妙年初捲入弊案風波，涉貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪嫌；繼3月17日應訊，她今天早上近10點再度現身宜蘭地檢署。宜檢表示，上午傳喚林姿妙就偵辦中案件相關疑點持續釐清，偵查內容依法不公開。

林姿妙上次應訊是3月17日，事隔4個多月，今天再次到宜檢應訊。她表示，自己一生實實在在、清清白白，這是她的做人原則，今天是第4次偵訊，每次檢方偵訊都到案說明，希望檢察官趕快偵結，還她的清白。

宜蘭地檢署對此表示，檢察官今日上午傳喚被告林姿妙，就偵辦中案件相關疑點持續釐清，偵查內容依法不公開。

據了解，檢方今天僅傳喚林姿妙1人。林姿妙近10點現身宜蘭地檢署，約11點30分離開地檢署，面對媒體回應，她說，「謝謝大家的關心，我就是實實在在、清清白白」，至於被問及何內容，僅回應謝謝大家，隨即搭車離去。

檢廉今年初偵辦宜蘭縣政府1558號羅東土地免徵增值稅案、2020年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案、疑似財產來源不明等案；1月13日、2月22日兩度搜索縣府、羅東鎮公所、林姿妙官邸等處。