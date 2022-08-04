基隆反賄選起跑檢舉獎金最高千萬 徵志工、辦救災發錢

基隆地檢署、市政府、調查站、市警局等單位，今天在慶安宮舉行反賄選活動開跑。市長林右昌說，今年市長、議員參選爆炸，民眾要勇於提出檢舉。地檢署檢察長余麗貞表示，最高獎金有1千萬元，現在賄選手法翻新，比如徵志工、假意辦救災等，沒有做事就可以領錢，都是要特別注意的新花招。

基隆地檢署檢察長余麗貞、市長林右昌、市調站主任劉怡聖、市警局長張樹德與慶安宮主委童永等人，在慶安宮宣誓「基隆中元祭反賄選保平安」活動起跑，現場免費發送限量「反賄選平安符袋」，內有如何檢舉秘笈。

林右昌表示，今年選舉參選爆炸，不管是市長還是議員，選舉要選賢與能，如果賄選那個賢就不存在了，因此反賄選很重要。市府全力配合基隆地檢署查賄選，這次法務部有製作一部很清楚的宣傳影片，市府相關單位會配合影片播放。

林右昌說，這次反賄選在中元祭結合宗教力量，就是希望透過媽祖、神明的加持，對賄選行為、假訊息等都能拒絕，激發道德勇氣。