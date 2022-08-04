快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

還靜於民！台中市強化聯合稽查 2個月抓95輛噪音車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

目前正值學子暑假期間，但不少台中市民反映，常有噪音車擾人狀況，市警局與市府陸續執行「環、警、監聯合稽查」，經統計，過去2個月已執行29場，查緝噪音車95輛，比前期增加13場、增加取締42輛，市警局表示，將持續規畫聯合稽查，「還靜於民」。

台中市警局表示，噪音屬於環保局權管，不過市警局重視市民居住安寧，每月不定時協調、配合市府環保局、台中區監理所執行「環、警、監聯合稽查工作」，由各分局所轄區域分區執行，今年6、7月執行29場次，取締噪音車輛95輛，較前期（今年4、5月），增加13場次、取締噪音車輛增加42輛。

市警局指出，暑假期間青少年騎乘機車結伴出遊頻繁，常有未達考照年齡、剛考取駕照的新手，對於交通法規尚不熟悉，或駕駛技術尚不成熟，又常超速致生交通事故，為有效降低青少年交通事故發生，持續加強稽查青少年無照駕駛行為。

市警局統計，今年7月1日至7月31日，取締未滿18歲青少年無照駕駛436件，較前期6月增加94件，也將相關名單通知教育局，由教育局透過學籍系統，掌握學生學籍，通知校方及家長後續訪談、輔導，落實教育、宣導，嚇阻無照駕駛行為。

台中市警局配合市府在6月、7月執行聯合稽查，查緝95輛噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局配合市府在6月、7月執行聯合稽查，查緝95輛噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局配合市府在6月、7月執行聯合稽查，查緝95輛噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局配合市府在6月、7月執行聯合稽查，查緝95輛噪音車。圖／台中市警局交通大隊提供

延伸閱讀

南市聲音照相取締見效 市區路段1天2百降到30件

遏阻汽機車噪音 台南聲音照相半年告發50件

影／淡水噪音車擾民　警方7月已取締102件噪音改裝車

基隆港景第1排貨櫃作業噪音惱人 物流公司：已優化未超標

相關新聞

男子無法閱卷涉偕警闖入罵書記官 新北地院蒐證調查

莊姓男子因無法閱卷，涉嫌偕同警察到法院辱罵書記官時間長達半小時。新北地院今天表示，正積極蒐證還原事發經過，莊男若涉妨害公...

高雄田寮區公所承辦涉工程弊案 8人遭檢方起訴

高雄田寮區公所李姓社經課男承辦人員，月前因涉嫌工程案收賄遭檢調搜索，被法院裁定羈押；檢調後續又查出，包含李男在內，另有市...

台灣竟成詐騙之島？律師：共打協議名存實亡難追捕

行政院長蘇貞昌近日宣布投入14億元成立「打詐國家隊」，向詐騙集團宣戰，短短12天內已破獲四百多個詐騙集團，抓到近兩千人。民眾驚奇之餘，或許不知道，蘇院長會如此重視「打詐」，在於詐欺犯罪近年已再度超越酒駕或毒品案件，成為台灣第一大犯罪，地檢署去年查獲詐欺被告人數已差不多是毒品加上公共危險犯罪的總和。

10年前酒駕現在被要求講習 監理站查出是這個原因

台中市李姓市民曾犯酒駕案，但事隔10年最近才接到監理單位的道路交通安全講習通知單，今他百思不解。經向民意代表陳情，台中區...

載詐騙集團領錢沒拿報酬他仍是共犯 5人得賠千萬

詐騙集團假冒健保署人員、刑警、檢察官等向彰化胡姓被害人詐騙逾千萬元，成員陳男、王男、謝男、張男、施男5人擔任提款車手、提...

喝2罐啤酒騎車上路為躲警逆向 他酒測超標下場慘

高雄34歲李姓男子日前酒駕上路，騎車行經仁武區永宏巷時，遇巡邏員警竟逆向騎到附近檳榔攤躲避查緝，此舉引起警方注意上前關切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。