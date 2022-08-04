還靜於民！台中市強化聯合稽查 2個月抓95輛噪音車

目前正值學子暑假期間，但不少台中市民反映，常有噪音車擾人狀況，市警局與市府陸續執行「環、警、監聯合稽查」，經統計，過去2個月已執行29場，查緝噪音車95輛，比前期增加13場、增加取締42輛，市警局表示，將持續規畫聯合稽查，「還靜於民」。

台中市警局表示，噪音屬於環保局權管，不過市警局重視市民居住安寧，每月不定時協調、配合市府環保局、台中區監理所執行「環、警、監聯合稽查工作」，由各分局所轄區域分區執行，今年6、7月執行29場次，取締噪音車輛95輛，較前期（今年4、5月），增加13場次、取締噪音車輛增加42輛。

市警局指出，暑假期間青少年騎乘機車結伴出遊頻繁，常有未達考照年齡、剛考取駕照的新手，對於交通法規尚不熟悉，或駕駛技術尚不成熟，又常超速致生交通事故，為有效降低青少年交通事故發生，持續加強稽查青少年無照駕駛行為。