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前新聞局長鍾琴被控散布俄烏戰事假訊息 法院不罰
前行政院新聞局長鍾琴今年3月間在Line群組涉嫌散布不實訊息：「普亭大帝準備修理台灣華航長榮要損失慘重了」，遭依社會秩序維護法送辦。士林地方法院認為，俄烏戰事本是國人關心議題，相關消息有錯可由政府及時澄清，難認鍾琴惡意散布謠言，讓民眾害怕恐慌，裁定不罰。
裁定指出，今年3月30日上午9時許，鍾琴在Line社群媒體「孫文南院」，散布不實訊息：「普亭大帝準備修理台灣華航長榮要損失慘重了」，涉嫌影響社會安寧，經外交部擷圖及郵件資料證實是假訊息，遭依社維法移送法辦。
鍾琴供稱，訊息是從朋友傳來的，她轉傳是要警惕朋友，不久收到一個群友查證稱內容有誤，她立刻調整文字內容，並逐一收回原始訊息。
法官參酌自由時報新聞刊登交通部闢謠澄清內容，中華航空、長榮航空飛航歐洲及美加航班均未飛越俄羅斯領空，航班正常營運，並無網路傳言俄羅斯禁飛領空，而大受影響。
法官指出，俄烏戰事對世界及本國的影響，是國人關心議題，相關消息如有錯誤可經由政府即時發佈澄清訊息，難認鍾琴張貼訊息時是惡意散布謠言，雖貼文內容與真實不符，也難認讓聽聞者畏懼或恐慌，裁定不罰。
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