快訊

日防衛省：陸演習5枚飛彈落入日本經濟海域 已提出強烈抗議

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

U12世界盃／陳瑞鑫敲中華隊本屆首轟 4局扣倒多明尼加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前新聞局長鍾琴被控散布俄烏戰事假訊息 法院不罰

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前行政院新聞局長鍾琴今年3月間在Line群組涉嫌散布不實訊息：「普亭大帝準備修理台灣華航長榮要損失慘重了」，遭依社會秩序維護法送辦。士林地方法院認為，俄烏戰事本是國人關心議題，相關消息有錯可由政府及時澄清，難認鍾琴惡意散布謠言，讓民眾害怕恐慌，裁定不罰。

裁定指出，今年3月30日上午9時許，鍾琴在Line社群媒體「孫文南院」，散布不實訊息：「普亭大帝準備修理台灣華航長榮要損失慘重了」，涉嫌影響社會安寧，經外交部擷圖及郵件資料證實是假訊息，遭依社維法移送法辦。

鍾琴供稱，訊息是從朋友傳來的，她轉傳是要警惕朋友，不久收到一個群友查證稱內容有誤，她立刻調整文字內容，並逐一收回原始訊息。

法官參酌自由時報新聞刊登交通部闢謠澄清內容，中華航空、長榮航空飛航歐洲及美加航班均未飛越俄羅斯領空，航班正常營運，並無網路傳言俄羅斯禁飛領空，而大受影響。

法官指出，俄烏戰事對世界及本國的影響，是國人關心議題，相關消息如有錯誤可經由政府即時發佈澄清訊息，難認鍾琴張貼訊息時是惡意散布謠言，雖貼文內容與真實不符，也難認讓聽聞者畏懼或恐慌，裁定不罰。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

延伸閱讀

散布普亭準備修理台灣 前新聞局長鍾琴獲裁不罰

俄烏互控對方！聯合國將調查烏克蘭監獄戰俘死亡事件

油價重挫4%、跌回俄烏戰前水準 OPEC+僅增產每日10萬桶

聯合國批石油天然氣公司 從俄烏戰爭及能源危機牟利

相關新聞

男子無法閱卷涉偕警闖入罵書記官 新北地院蒐證調查

莊姓男子因無法閱卷，涉嫌偕同警察到法院辱罵書記官時間長達半小時。新北地院今天表示，正積極蒐證還原事發經過，莊男若涉妨害公...

高雄田寮區公所承辦涉工程弊案 8人遭檢方起訴

高雄田寮區公所李姓社經課男承辦人員，月前因涉嫌工程案收賄遭檢調搜索，被法院裁定羈押；檢調後續又查出，包含李男在內，另有市...

台灣竟成詐騙之島？律師：共打協議名存實亡難追捕

行政院長蘇貞昌近日宣布投入14億元成立「打詐國家隊」，向詐騙集團宣戰，短短12天內已破獲四百多個詐騙集團，抓到近兩千人。民眾驚奇之餘，或許不知道，蘇院長會如此重視「打詐」，在於詐欺犯罪近年已再度超越酒駕或毒品案件，成為台灣第一大犯罪，地檢署去年查獲詐欺被告人數已差不多是毒品加上公共危險犯罪的總和。

10年前酒駕現在被要求講習 監理站查出是這個原因

台中市李姓市民曾犯酒駕案，但事隔10年最近才接到監理單位的道路交通安全講習通知單，今他百思不解。經向民意代表陳情，台中區...

載詐騙集團領錢沒拿報酬他仍是共犯 5人得賠千萬

詐騙集團假冒健保署人員、刑警、檢察官等向彰化胡姓被害人詐騙逾千萬元，成員陳男、王男、謝男、張男、施男5人擔任提款車手、提...

喝2罐啤酒騎車上路為躲警逆向 他酒測超標下場慘

高雄34歲李姓男子日前酒駕上路，騎車行經仁武區永宏巷時，遇巡邏員警竟逆向騎到附近檳榔攤躲避查緝，此舉引起警方注意上前關切...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。