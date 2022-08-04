作手「股市諸葛」鄭光育炒股不出庭 200萬保證金沒入

有「股市諸葛」綽號的股市作手鄭光育涉炒股案，偵查中獲200萬元交保，後依違反證交法起訴；台北地院審理傳、拘鄭不到，認鄭無正當理由未到庭，裁定没入200萬元保證金。可抗告。

日前法官審理台灣牛仔褲大廠如興紡織董事長陳仕修違法增資案，也傳、拘陳仕修不到，陳偵查中以500萬元交保，法官對陳發布通緝；鄭光育的保證金遭沒入，是台北地院近期對金融案件被告第2起司法處分。

裁定書指出，鄭光育因違反證券交易法案件，台北地檢署2019年1月10日指定保證金200萬元，由鄭如數繳納後釋放。

案件起訴移審後，台北地院2021年10月4日召開準備程序庭，法官當庭諭知鄭光育應於11月29日再次出庭，不過，鄭屆時無正當理由未按時到庭，經法院派警察前往鄭的住居所也拘提鄭無著。

於完成法定程序後，法院合議庭2022年6月22日再接獲台北市、桃園市警方陸續回報，合議庭另查無鄭光育無在監、在押等情況，依法律規定，裁定將鄭光育先前繳納的保證金200萬元沒入。