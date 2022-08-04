台南電腦設備公司欠款831萬拒繳 負責人被管收

台南安平某科技有限公司10年多來滯欠營業稅、營利事業所得稅及罰鍰等831萬多元，自2013年起分別南區國稅局台南分局等陸續移送行政執行署台南分署強制執行，經調查該公司會計頻繁提領計達5千多萬元，且郭姓負責人4樓透天厝設定抵押權借款流向不明，台南地院昨晚裁定管收。

台南分署指出，該公司已於2020年廢止營業登記，仍滯欠99、102、104年度營業稅及其罰鍰、99、101到103年度營利事業所得稅、102年度特種貨物及勞務稅及其罰鍰、101到104年度勞工保險費、101到103年度勞工退休金費用、103到104年度交通罰鍰、101、106年度汽車燃料使用費等。

自2013年起分別經南區國稅局臺南分局、安南稽徵所、勞工保險局、台南市府交通局及嘉義區監理所台南監理站移送台南分署強制執行，尚欠金額831萬多元。

行政執行官劉惠仁調查發現，43歲郭姓負責人於2001年4月至2012年1月間授權由公司會計自公司銀行帳戶提領50萬元以上的存款，有數十筆，合計高達5千多萬元，收入頗豐，顯有繳納義務能力，卻故意不繳納。

此外，郭男於2013年間將公司位在安平區一棟4層樓透天厝，設定第2順位抵押權作為借款擔保，郭男表示，清償銀行抵押權後，僅剩150萬元，用於給付員工薪資，參加勞保者有30到40位員工。

然而，執行官進一步調查，第2順位抵押權人說，代清償銀行債權外，尚給付郭男700萬元，且依勞保局函覆資料該公司投保人數含郭男在內僅10人，認郭男處分公司財產資金顯有多報少且流向不明，就公司財產有隱匿或處分情事。