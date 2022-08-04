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5年3犯酒駕 台體大學生老招辯己在學拒絕入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

就讀國立台灣體大呂姓男大生酒駕撞爛機車，酒測值高達每公升0.75毫克，被依公共危險罪判5月確定，檢察官以他「5年內3犯酒駕」否准易科罰金命入監執行；呂再向法院聲明異議，主張自己仍在學若入獄恐影響學業，但法院發現他前2020年就2度酒駕，不入監顯難收矯正之效，駁回其聲請，可抗告。

呂男聲明異議稱，他現就讀大二若入監執行將會導致他受教育權中斷，而受刑人之受教權保障應高於執行檢察官所裁量的難收矯正之效，或難以維持法秩序之情，主張應有准易科罰金之事，因此向台中地院聲請撤銷台中地檢否准他易科罰金處分。

經查，呂男去年10月8日在KTV歡唱喝啤酒，清晨6點多騎乘機車要回家，因酒精影響控制反應力行經崇德路衝撞路旁的小客車，警方到場施以呼氣酒測值高達每公升0.75毫克，檢察官當時就以呂已有2次酒駕前科又再犯，痛批他心態偏差危害他人生命安全，經法院判刑5月確定，得易科罰金。

法院指出，呂男後接獲檢方執行傳票通知他今年6月28日到案，呂當天並聲請易科罰金，經陳述意見表示，他知道第3次車禍很嚴重，有深刻反省，如果入監執行，讓他無法繼續升學，會讓人生造成非常不良的影響，請檢察官看在他年輕還是在學生，再給他一次機會，准予易科罰金。

檢察官斟酌後，仍於聲請上批示「呂5年內酒駕經查獲3犯，分別由法院判刑確定」，且他在前案執行完畢後，未滿2個月又再犯酒駕，顯見之前易科罰金無收到顯著矯正成效，對刑罰反應力仍屬薄弱，所以這次再不入監，難收矯正之效。

檢方也說，呂男酒測值高達0.75，已超過法定0.25的3倍，且還衝撞路旁小客車，自身機車車頭也全毀，對方車窗幾乎全破裂，顯見撞擊力道之大，如果再給予易科罰金難維持法秩序，因此否准其易科罰金，後由書記官執行時告知，呂也說「沒有意見」。

法院審酌，呂男分別在2021年3次因酒駕各被判3月、2月，這次第3犯判5月，檢察官依其專業判斷呂符合5年內3犯，酒測值高又肇事，非予發監執行難收矯正之效，認定檢方執行指揮並無不當，駁回呂聲請。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

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