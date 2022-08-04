投資虧錢偷國家隊900片口罩 中校丟工作打官司仍輸

國防部台北市後備指揮部中校李志交因投資湯包店虧損，前年督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，私自偷900枚口罩轉賣，被判10年2月徒刑，案件上訴三審中；李不滿國防部將他撤職並停止任用5年，提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

李志交2020年2月18日起被指派至廣鉞淂公司任督導官，因自己投資湯包店虧損，需資金周轉，利用監督管理口罩生產的機會，想將口罩變現以換取零星資金；李夥同張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車載走。

兩人共偷走1500枚醫療用口罩，其中1000枚分三箱載到高速公路湖口服務區轉賣林姓友人，刑事認定李侵占900枚口罩，送給張200枚；李一、二審均被依貪汙侵占罪判10年2月徒刑，案件可上訴。

國防部認為李志交嚴重斲傷軍譽，核定撤職並停止任用5年，自2020年11月11日生效，李不服處分，訴願遭駁回，提行政訴訟尋求救濟。

李主張，他支援廣鉞淂公司期間沒有竊取任何口罩，國防部未實際調查即以檢方起訴書為據將他撤職，處分有未詳盡調查的違誤；另廣鉞淂負責人作證也稱他支援期間沒有生產灰色活性碳口罩，可見他沒有偷。

李認為他任職期間累積多次嘉獎或記功，平時生活和工作狀況也都正常，國防部卻未審酌，剝奪他的工作權，處分過重、違反比例原則。

國防部指出，李志交利用監管口罩生產的機會，私自帶出口罩據為己有，經檢方起訴，嚴重斲傷軍譽，處分撤職停用5年並無違誤或違法。