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林姿妙捲弊案風波 現身宜檢四度應訊盼還清白

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

檢廉年初大動作偵辦宜蘭縣政府涉弊案，縣長林姿妙也捲入風波之中。林姿妙今天早上近10點再度現身宜蘭地檢署，她說，這是第4次偵訊，每次檢方偵訊都到案說明，希望檢察官趕快偵結，還她的清白。

上次應訊是3月17日，事隔4個多月，林姿妙再次到宜檢應訊，她表示，她一生實實在在、清清白白，這是她的做人原則。至於其他人會不會來(開庭)，她不曉得，自己接到檢方通知過來應訊，也不清楚要問什麼內容。

宜蘭地檢署指揮廉政署，偵辦宜蘭縣政府1558號羅東土地免徵增值稅案、2020年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案、疑似財產來源不明等案。

檢廉1月13日大動作發動第一次搜索縣府、羅東鎮公所、林姿妙官邸等處，約詢逾30人，引起各界高度關注；2月22日二度搜索6處並傳喚、拘提20多人。

兩次搜索中，檢方認為時任縣府建設處代理處長吳朝琴、時任農業處農務科長吳東原涉貪汙治罪條例圖利罪嫌，向宜蘭地方法院聲押禁見獲准；林佑澤、楊吉雄與胞弟楊耀火涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元、150萬元交保。

林姿妙涉貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪嫌，林羿伶與縣府農業處長康立和涉犯圖利罪，3人遭聲押禁見，宜院裁定林姿妙80萬元交保，其餘2人請回；檢方不服抗告，法院更裁，林羿伶以40萬元具保確定。

宜蘭縣長林姿妙今天近10點出現在宜蘭地檢署。圖/民眾提供
宜蘭縣長林姿妙今天近10點出現在宜蘭地檢署。圖/民眾提供

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