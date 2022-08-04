陳盈潔被控教唆大姊偽造本票 開庭恍惚「身體有問題」

藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，一審依教唆偽造有價證券罪判3年2月徒刑，二審逆轉無罪，但最高法院發回更審。高院更一審改判陳婦1年8月徒刑，緩刑4年，6個月內須給付男子邱30萬元，最高院今年6月又撤銷。更二審昨開庭，陳婦對住在台中或蘆竹都說不清，法官忍不住問律師「心智與健康能否應訊？」

陳盈潔（69歲）以在廈門從事演藝事業為由，向邱湖商借200萬元，後來追加到280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。陳盈潔與姊姊陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，事後被邱控偽造有價證券。

陳乃嘉一審時作證，稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽上「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。一審認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因偽造有價證券，遭桃園地院判刑1年7月，緩刑3年；陳盈潔教唆偽造本票，判3年2月刑。

案件上訴，高院認為依陳乃嘉的證詞，她會在本票上偽簽小妹的姓名、身分證字號，是應邱的要求，難以認定是陳盈潔「言語刺激」才偽造有價證券，改判無罪。但最高法院指二審只憑陳乃嘉前後相異證詞中的部分內容，就認為陳乃嘉是聽從邱湖的指示而偽造本票做擔保，判決理由欠備。

高院更一審開庭時，陳盈潔解釋本票雖是280萬元，但實際上只拿到卅餘萬，其餘的金額都是過往的借款，邱湖稱80萬是陳郁心要的，若真如此，根本不夠。

檢察官表示，要借錢的是陳盈潔、不是陳乃嘉，邱湖因認為多一個人簽本票可多一分保障，所以希望要有共同發票人，若不如此即不出借，「受影響的是陳盈潔」。陳盈潔曾抱怨「姊姊也幫不了忙、弟弟也幫不了忙，家是我養的。」，檢方認為她訴苦對象是大姊，當然是希望陳乃嘉幫忙，陳乃嘉才改變拒簽立場。更一審改判陳盈潔1年8月徒刑外，還緩刑4年，半年內須還邱湖30萬元，但案件上訴第三審，最高院認為判決沒說清楚犯罪所得究竟有多少，再次撤銷、發回。

更二審昨天開庭時，陳盈潔對於法官問話彷彿心不在焉，連地址都講錯，法官問律師她心智與健康能否應訊？律師答稱「語無倫次」，還說她身體確實有問題。

告訴人邱胡昨天也到庭，他說陳盈潔說要到廈門開節目，他比對了陳郁心的護照後，就出借了280萬元。法官當場提示收據與本票上的文字，詢問陳盈潔究竟是誰的筆跡？她看了許久，說「我不確定是不是我的筆跡」，一會兒說「『陳郁心』三個字是我寫的」，旋即又改口「『陳郁心』不是我寫的」。

陳盈潔的律師表示，最高院發回的重點是要沒收多少錢，認為邱湖如主張280萬元是借款，能否提出金流來源？