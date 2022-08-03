勒死老母伴屍26小時 逆子收押禁見

家住新北市五股地區的于男勒死老母後伴屍26小時才報警，新北地院稍早訊問于男，裁定收押禁見。記者林昭彰／翻攝

54歲于姓男子前天在家徒手勒死母親，隨後自殺不成，在母親氣絕26小時後自首。警方初步調查，懷疑于男因缺錢要求分家產未果而行凶，待進一步調查。

新北地檢署複訊後向新北地方法院聲請羈押，稍早新北院裁定羈押禁見。

警方調查，于家住在新北市五股區貿商眷村，是次子，曾有竊盜、賭博、恐嚇前科，近年屢擔心手足未來爭產，常和母親爭執。

前天上午6時許，于男到母親房間，要求提早分配房產，于母拒絕，爭吵後于徒手將母親勒死，當時在家的哥哥與父親渾然不知，于男也不慌張，還到客廳抽菸、玩手機，騎機車載哥哥外出買便當。

當晚他稱心煩拿水果刀割腕、刺頸、刺胸，接著睡著；昨天上午醒來發現自己還活著，打電話報警「我殺了我媽媽」，被警方依殺人罪嫌移送新北地檢署，稍早檢方複訊後，向法院聲請羈押。