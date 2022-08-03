聽新聞
test
0:00 / 0:00
勒死老母伴屍26小時 逆子收押禁見
54歲于姓男子前天在家徒手勒死母親，隨後自殺不成，在母親氣絕26小時後自首。警方初步調查，懷疑于男因缺錢要求分家產未果而行凶，待進一步調查。
新北地檢署複訊後向新北地方法院聲請羈押，稍早新北院裁定羈押禁見。
警方調查，于家住在新北市五股區貿商眷村，是次子，曾有竊盜、賭博、恐嚇前科，近年屢擔心手足未來爭產，常和母親爭執。
前天上午6時許，于男到母親房間，要求提早分配房產，于母拒絕，爭吵後于徒手將母親勒死，當時在家的哥哥與父親渾然不知，于男也不慌張，還到客廳抽菸、玩手機，騎機車載哥哥外出買便當。
當晚他稱心煩拿水果刀割腕、刺頸、刺胸，接著睡著；昨天上午醒來發現自己還活著，打電話報警「我殺了我媽媽」，被警方依殺人罪嫌移送新北地檢署，稍早檢方複訊後，向法院聲請羈押。
新北院開庭訊問，認定于男涉犯殺害直系血親尊親屬等罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串證及滅證之虞，考量于男逆倫弒親、危害甚鉅，裁定羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言