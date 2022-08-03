Podcast「紫袍下的故事」登場 檢察官帶你進入刑案中

法務部繼今年3月在各大Podcast平台推出「人權搜查客」後，為延續熱潮推廣法律普及教育，決定再推「紫袍下的故事」企畫案，由各領域專家、學者帶領民眾進入一件件撲朔迷離的刑案中，從而瞭解檢察官的大小事。

法務部表示，製播「紫袍下的故事」所需要的素材很多元，部長蔡清祥也現「聲」說「法」，透過新興媒體與年輕人暢談法律相關議題，從輕鬆的對談過程中，傳達出正確的法律知識。

蔡清祥表示，法制司曾以Podcast宣導人權，找前副總統陳建仁與談防疫人權，內容受年輕人歡迎；「紫袍下的故事」說的是檢察官的故事，檢察官法袍是紫色的，紫是熱情象徵，以Podcast介紹檢察官的工作內涵與職業角色，希望達到法普效果。

主任檢察官林彥均說，法律普及的話，可以增加人民對司法的信賴度，並減少人民對司法認知的落差；以漢人而言，講求的是「情、理、法」，不過，真實訴訟考量的順序是「法、理、情」，最後才考慮「情」，法普教育要讓民眾更親近司法。

網紅律師「雷丘」說，他會設置粉專，是過去少人重視法普，法普做得好，將創造審檢辯三贏的局面；人民對法律不了解，不知道法官與檢察官的區別，每次開庭都要花費時間解釋，就會浪費司法資源，Podcast已定位為接收新知的媒體，更取代上下班聽廣播成為最重要的媒介。