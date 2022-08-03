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幫好友違法處理垃圾 清潔員觸貪汙罪被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市林口區清潔隊員錢姓男子，勾結違法回收攤販廢棄物的甘姓男子，自去年10月起利用職務之便，將甘男非法清運的垃扔到垃圾車內，載到焚化廠處理，使甘男不法獲利1萬餘元，新北地檢署今依貪汙治罪條例起訴兩人。

檢方調查，錢男與甘男因土地仲介交易認識。去年9月間，甘男明知自己並未取得許可處理公民營廢棄物清除，仍擅自向新北市蘆洲區湧蓮寺市場附近攤販稱可協助處理廢棄物，並請託錢男協助清運、節省處理費用。

兩人去年10月起，由甘男多次駕駛小貨車，向攤販收取垃圾，趁著深夜載滿重達200公斤的垃圾到林口郊區後，與開垃圾車到場等候的錢男碰頭，將垃圾傾倒在垃圾車後，再由錢男載到八里焚化廠處理，甘男藉此獲利1萬餘元，錢男未獲利。

因垃圾車停在郊區太顯眼，附近民眾覺得不對勁，向清潔隊反映，兩人違法情事曝光，錢男在檢廉偵辦前自首。檢方認為，兩人均坦承犯行，犯罪事證明確，依貪汙治罪條例起訴，但錢男自首，且未獲犯罪所得，請法院依法減輕其刑；甘男所得僅1萬餘元、情節輕微，也請法院依法減輕其刑。

新北市林口清潔隊員錢男幫好友甘男違法處理垃圾，雙雙被依貪汙治罪條例起訴。本報資料照片
新北市林口清潔隊員錢男幫好友甘男違法處理垃圾，雙雙被依貪汙治罪條例起訴。本報資料照片

垃圾車 廢棄物

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