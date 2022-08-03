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松山偵查隊小隊長投資吸金集團賺7千萬 撤職停用2年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北市警松山分局偵查隊前小隊長蔡崇文參加徐正倫為首的「銀河紅利」、「長征」吸金集團，懲戒法院判撤職並停止任用2年。圖／聯合報系資料照
台北市警松山分局偵查隊前小隊長蔡崇文參加徐正倫為首的「銀河紅利」、「長征」吸金集團，懲戒法院判撤職並停止任用2年。圖／聯合報系資料照

台北市警松山分局偵查隊前小隊長蔡崇文參加徐正倫為首的「銀河紅利」、「長征」吸金集團，集團涉違法收受存款，吸金達51億元，監察院認為蔡敗壞警察形象，嚴重損害政府威信，提案彈劾。懲戒法院批蔡犯案時是警務人員，卻危害金融市場秩序與被害人權益，判撤職並停止任用2年。

刑事部分，新北地方法院去年12月27日依銀行法非法經營收受存款業務罪判蔡4年6月徒刑。

蔡崇文自2009年4月至2014年1月2日退休期間，擔任松山分局偵查隊小隊長。長征資本顧問（原名銀河紅利）公司、紅利控股集團實際負責人徐正倫與妻舅李慰慈夥同友人吸金，從2012年8月起以投資澳門賭場或借款名義，招攬民眾投資。此外，又以借貸為由，自2009年4月起，在銀河紅利公司內，以每期2至3個月不等，月息（非每期）1%至10%不等或年息約18%，招攬蔡崇文等人同意借款，將每期借款金額交付徐正倫或匯入李慰慈的金融帳戶。

供吸金用的帳戶，從2011年1月5日至2016年6月20日止，存入了51億8738萬元，新北地檢署以銀行法加重吸金、刑法詐欺取財等罪起訴徐等人。

監察院控蔡崇文自2009年7月起至2016年6月2日止，借了3100萬給徐正倫，從徐那兒獲取以2或3個月為期，月息2分的特殊超額利息，至2015年4月10日止，獲取本金利息共1億元，獲利推估約7千萬餘元。此外，蔡也介紹其他員警「投資」，甚至連警察們也和徐正倫的吸金集團合作招攬生意。

懲戒法院懲戒法庭認為蔡崇文除觸犯刑罰法律外，也違背公務員服務法規定，蔡長期擔任警職，卻危害金融市場秩序，公眾對公務員能否謹慎任事高度疑慮。考量蔡在刑案偵審中坦承犯行、取得被害人原諒，懲戒法庭判撤職並停止任用2年。

不過，懲戒法院認為其他員警招攬同事或親友借款給徐正倫部分，缺乏證據證明與蔡有關，此部分不併付懲戒。

警察 公務員 詐欺

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