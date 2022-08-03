千萬沉香成電池逆轉判賠 張宗保委任律師：出了一口氣

寶生公司負責人張宗保指控檢調將千萬沉香掉包為電池，聲請千萬國賠，歷次訴訟都敗訴，但今天更一審推翻過去認定，認為檢調保管扣押物有疏失，依照行情，判國賠6.4萬元，張的委任律師說，錢非重點，「為了出了一口氣而已」。

張宗保委任律師詹漢山說，張因宗教信仰關係，正在閉關，無法與他取得聯繫，但過去張多次上訴的原因，就是「為了出一口氣而已，錢反而是其次」，未來會跟張討論，針對法院此次判賠的6.4萬元，有無要再上訴，爭執國賠金額，畢竟最初聲請國賠的金額是1000萬，如今卻只有判賠6.4萬元。

詹漢山說，全案在一、二審時，法官都要求當事人舉證，遭查扣物品有被檢調侵占的證據，但今天的判決就是確立一個原則，檢警調在搜扣相關證物時，都要非常謹慎跟注意，且也需要負擔保管責任，若有疏失，則有國賠責任，而非要求當事人自己蒐證，希望未來檢警調人員都要「引以為鑑」。

寶生公司負責人張宗保涉進口31.5公噸的麻黃素等原料，調包出售給製毒集團，2013年遭法院判刑8年2月確定，當時檢調查扣張名下動產、不動產逾億元財物，張在5年前出獄，指控檢調把當年查扣的千萬沉香，掉包為4顆電池，蒙受損失，請求國賠，但歷審都敗訴，更一審今宣判，認定檢調有疏失，判賠6.4萬元。