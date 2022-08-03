聽新聞
test
0:00 / 0:00
千萬沉香成電池逆轉判賠 張宗保委任律師：出了一口氣
寶生公司負責人張宗保指控檢調將千萬沉香掉包為電池，聲請千萬國賠，歷次訴訟都敗訴，但今天更一審推翻過去認定，認為檢調保管扣押物有疏失，依照行情，判國賠6.4萬元，張的委任律師說，錢非重點，「為了出了一口氣而已」。
張宗保委任律師詹漢山說，張因宗教信仰關係，正在閉關，無法與他取得聯繫，但過去張多次上訴的原因，就是「為了出一口氣而已，錢反而是其次」，未來會跟張討論，針對法院此次判賠的6.4萬元，有無要再上訴，爭執國賠金額，畢竟最初聲請國賠的金額是1000萬，如今卻只有判賠6.4萬元。
詹漢山說，全案在一、二審時，法官都要求當事人舉證，遭查扣物品有被檢調侵占的證據，但今天的判決就是確立一個原則，檢警調在搜扣相關證物時，都要非常謹慎跟注意，且也需要負擔保管責任，若有疏失，則有國賠責任，而非要求當事人自己蒐證，希望未來檢警調人員都要「引以為鑑」。
寶生公司負責人張宗保涉進口31.5公噸的麻黃素等原料，調包出售給製毒集團，2013年遭法院判刑8年2月確定，當時檢調查扣張名下動產、不動產逾億元財物，張在5年前出獄，指控檢調把當年查扣的千萬沉香，掉包為4顆電池，蒙受損失，請求國賠，但歷審都敗訴，更一審今宣判，認定檢調有疏失，判賠6.4萬元。
法官指出，經審理後認定，原本紙盒內裝有沉香，但因保管有疏失，造成民眾損失，台中地檢署附有國賠責任，但沉香價格紊亂，以陳姓證人當時有以65萬元賈格，給張宗保的325克的沉香為依據，以紙盒容積，認定盒內有32克沉香，以每克2000元計算，須國賠6.4萬元，仍可上訴。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言