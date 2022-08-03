前伸港鄉長曾煥彰夫婦再涉偽造私文書罪被判刑

彰化縣伸港鄉前鄉長曾煥彰繼伸港鄉第三納骨塔工程弊案二審被判刑8年，又涉及2015年利用伸港鄉婦聯會舉辦會員大會活動，偽造不實收據，向公所及台電申請核銷活動補助款，彰化地方法院依偽造私文書將曾煥彰判刑3月，曾煥彰之妻、伸港鄉婦聯會理事長黃鈺蕊判刑1年6月、緩刑4年、需向公庫支付20萬元，另4名共犯則處1年2月到10月不等徒刑，均緩刑。

曾煥彰前年因伸港鄉第三納骨塔工程弊案一審被判刑11年後解職，二審改判8年，又涉及偽造私文書請領公所和台電補助款案，今天宣判，另4名涉案人則為伸港鄉婦聯會前後總幹事李碧珠判刑11月、需向公庫支付10萬元，黃數鐶判刑10月、向公庫支付8萬元，伸港鄉婦聯會財務長張惠珍1年2月、需向公庫支付12萬元，前伸港鄉公所主秘張秀蕊需向公庫支付5萬元，4人均緩刑。

彰化地方法院表示，曾煥彰、黃鈺蕊、李碧珠、張惠珍、張秀蕊及黃數鐶明知申請經費補助應覈實核銷，竟共同基於偽造私文書及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，藉伸港鄉婦聯會舉辦2015年會員大會及婦女心靈講座暨支持電源開發宣導活動」、2016到2019年的元旦全民健行暨節能減碳宣導活動，明知該活動如紅布條、租借音響、租桌椅、搭帳篷、早餐、便當等實際支出均未達該活動概算表金額，且部分承攬廠商也無法開立收據。

為順利使伸港鄉婦聯會取得活動補助核銷金額，由黃鈺蕊或由曾煥彰委託張秀蕊，向非承攬廠商要求開立僅蓋有店章的空白收據後，再由黃鈺蕊自行或委託他人在上開空白收據上填寫數量、單價、總價不實的偽造收據，交由李碧珠或黃數鐶依據上開不實收據製作核銷單據，並由黃鈺蕊、李碧珠或黃數鐶、張惠珍在核銷單據上蓋印後，分別向伸港鄉公所及台電公司行使而申請核銷活動補助款項，足以導致損害該等廠商及伸港鄉公所、台電公司對於審核活動補助支出、核銷及執行之正確性，因此依偽造私文書、行使業務上登載不實文書罪，將6人依法判刑如上。