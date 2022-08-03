國民黨罵比共產黨還共產黨的農田水利案 憲庭12日宣判

行政院長蘇貞昌近日宣布投入14億元成立「打詐國家隊」，向詐騙集團宣戰，短短12天內已破獲四百多個詐騙集團，抓到近兩千人。民眾驚奇之餘，或許不知道，蘇院長會如此重視「打詐」，在於詐欺犯罪近年已再度超越酒駕或毒品案件，成為台灣第一大犯罪，地檢署去年查獲詐欺被告人數已差不多是毒品加上公共危險犯罪的總和。

2022-08-04 17:43