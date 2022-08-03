國民黨罵比共產黨還共產黨的農田水利案 憲庭12日宣判
憲法法庭審理「健保資料庫案」、「農田水利會組織變更案」，今公告將於8月12日宣示判決。
其中，「健保資料庫案」在4月26日即言詞辯論完畢，一般來說應該在言詞辯論完3個月內宣示裁判，但7月14日時憲法法庭公告依憲法訴訟法第26條第2項後段規定「延長」。本案源於台灣社會心理復健協會理事長滕西華等人認為個人資料保護法、全民健康保險法允許公務機關以組織法為據，大規模強制留存個資、建立資料庫，違反憲法保障資訊隱私、法律保留、比例、正當法律原則，聲請釋憲。
而具政治爭議性的「農田水利會組織變更案」，則是因為前年農田水利法通過，農田水利會改制成公務機關，國民黨立法委員費鴻泰等38人對農田水利法部分條文聲請解釋。
有3百多年歷史的台灣農田水利事業，日治時期現代法制化，在野立委認為農田水利法條文違反法律明確性、保留原則，也牴觸憲法保障的集會結社自由、生存權、工作權與財產權等。
聲請立委主張，農田水利灌溉組織是先於中華民國而存在的公法人農民自治團體，執政黨推動改制，理由如立法院民進黨團總召柯建銘的「誠實告白」，就是為了「消滅地方派系」讓親國民黨的地方派系沒有資源自動瓦解，「農業用水公共化」使工業財團可以更方便、便宜調撥農業用水。立委們指消滅全國17個水利會和155萬農民的會員權利，大開民主倒車，「比共產黨還共產黨」。
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