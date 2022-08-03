新北議員曾煥嘉涉貪開庭喊冤 法官認狀況特別「第一次遇到」

新北市議員曾煥嘉涉利用三名未實際任職的人頭詐領128萬元補助費被起訴，新北地方法院今開準備庭，曾煥嘉喊冤，稱三名助理均有實質擔任助理職務，另依大水庫理論，他對於公費支出超出被指涉貪金額，並不成罪；審判長認為案情較特別，表示會再研究。

檢方起訴，曾煥嘉以徐姓、蔣姓兩人當人頭，向新北市議員申報公費助理，藉此詐取助理費補助40萬餘元，另曾擔任曾煥嘉助理的林姓男子，因車禍無法繼續工作，轉任曾煥嘉父親經營的公司，曾煥嘉仍以林男名義申請助理費補助87萬餘元，共不法獲利128萬餘元，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪起訴。

新北地院今首開庭，曾煥嘉不認罪。辯護人說，曾煥嘉並未施用詐術，3人均有實際從事助理工作，部分助理補助費是作為助理健保個人自付額支出，會再提出證據。

辯護人提到，曾煥嘉請的助理支出超過公費補助許多，「扣除有爭議的3人，還有11人」，實際支出在公務的金額，高於補助費，錢只是形式上轉換，依據大水庫理論，沒有貪汙事實。

公訴檢察官認為，就目前辯方提出的具狀，並未看到林男等人實際擔任助理的證據，另外部分助理補助費是作為助理健保個人自付額支出亦未見證據，但對於辯護人提到實際支出金額高於補助費部分，並不爭執。

審判長說，此案與其他民意代表涉嫌詐領補助費「不太一樣」，也是第一次遇到，會再研究如何審理。

曾煥嘉庭後受訪說，司法是以中立的角度在審理，「有疑慮，我們把它釐清，對彼此大家、對社會大眾都有一個交代，給法官去認定」。