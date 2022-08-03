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農田水利會改制、健保資料庫釋憲案 12日宣示判決

中央社／ 台北3日電

憲法法庭今天公告，「農田水利會改制釋憲案」以及「健保資料庫釋憲案」均定於12日下午3時宣示判決。

「農田水利會改制釋憲案」部分，農田水利會改制為公務機關，包括中國國民黨籍立委費鴻泰等38人認為農田水利會改制有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭於5月24日進行言詞辯論，辯論終結。

本件緣於，立法院於民國109年7月間三讀通過農田水利法，並於同年10月1日施行，全國17個農田水利會納入行政院農業委員會農田水利署成為17個管理處；農田水利會資產及負債，依法由國家概括承受。費鴻泰等人認為農田水利法部分條文有違憲之虞，向大法官聲請釋憲。

「健保資料庫釋憲案」部分，則是因台灣人權促進會秘書長蔡季勳等人於101年間以存證信函向衛生福利部中央健保署表達，拒絕健保署將他們的個人全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業務以外之目的。

健保署回函表示，健保資料庫對外提供利用時，均依行為時電腦處理個人資料保護法規定辦理，並有嚴格的資料管理措施，以保障研究資料被合法合理使用。

蔡季勳等人提起訴願遭駁回後提起行政訴訟敗訴確定。蔡季勳等人認為，個人資料保護法第6條等有違憲之虞，向大法官聲請釋憲。憲法法庭4月26日進行言詞辯論，辯論終結。

釋憲 農田水利會

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