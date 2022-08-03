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江媽炒房團一條龍詐騙主嫌遭逮 20人受害損失數億

中央社／ 新北3日電

全國規模龐大炒房團「江媽、江爸炒房團」涉嫌誘騙民眾買房並簽高額本票，至少20名被害人遭詐騙新台幣數億元。警方日前依詐欺等罪將江嫌等6人解送新北地檢署偵辦，檢方聲押江嫌獲准。

「江媽、江爸炒房團」由建商、代書與代銷組織成立，進行一條龍詐騙。集團民國104年起以投資建案作掩護，由江男與廖女夫妻檔及成員辦講座，以「低頭期款、建商無息借款、2年房貸補助費」等詐術誘騙民眾簽高額本票及印鑑證明。

後來因被害人無法轉貸及償還，建商再以本票裁定使被害人房屋遭法拍，導致被害者血本無歸，甚至積欠巨額債款。

台灣新北地方檢察署指揮新北市政府警察局刑事警察大隊偵辦，今年7月中旬查緝江嫌等人到案，查扣印鑑證明、授權書、房產買賣契約書、提款卡、存摺與印章等證物，並依組織、詐欺、偽造文書、重利等罪解送江嫌等6人至地檢偵辦；廖女6月因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）身亡。

詐騙

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