陽明教授唐高駿洗刷貪汙冤屈 請求刑事補償60萬獲48萬

陽明大學附設醫院前院長唐高駿被控在院長任內核定多起採購案並收賄，士林地方法院依不違背職務收受賄賂罪判他7年6月徒刑，但二審、更一審都判他無罪，最高法院去年11月3日駁回檢方上訴定讞。唐聲請刑事補償60萬元，台灣高等法院以他受羈押120日，決定補償48萬元。

士林地檢署2015年起訴指出，宜蘭醫院2003年間欲辦理心臟血管Ｘ光機合作案，唐高駿知悉後，告知與他熟識的風宇公司林姓業者；同年10月1日風宇得標，在院內建制Ｘ光機，並採「使用者付費」模式，但營運初期病患使用人數不多，林沒有回本。

2011年間，宜蘭醫院改制為陽明附醫後使用率增加，開始獲利的林為答謝唐協助得標，趁唐到陽明大學授課時，分三次交付現金60萬元。

另外，2011年6月，陽明附醫公開招標「數位影像處理系統」，林以740萬元得標，林認為是因與唐互動良好才得標，同年11月，依慣例在陽明大學交付現金14萬元給唐。

檢方指控唐涉收取2名醫療器材業者給予的85萬5千元回扣，其中一名業者還將11萬5千元現金藏於紅酒禮盒中作為掩護；唐否認收賄，說 「確實因醫療業務與廠商認識，但都是對方片面之詞。」

士院認定唐僅收賄11萬1500元，依不違背職務收受賄賂罪判刑7年6月；其他收賄部分，因罪證不足判無罪。唐和檢方皆上訴，高院認為居中的郭姓白手套供詞有疑，賄賂早就被郭侵吞，改判唐高駿無罪；更一審仍認定罪證不足，也判唐無罪。

檢察官再上訴，最高法院認為更一審判決並未違背法令，駁回確定。

因唐高駿曾遭關押120日，且事後工作、事業變了樣，因此依1日5千元的刑事補償的最高金額，共請求60萬元。