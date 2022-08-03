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民眾網售國外快篩試劑違法 南投衛生局依規開罰3萬

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

民眾自國外購得相關醫療器材後，轉而在網路上販售，南投縣衛生局日前獲報，有人因於社群媒體開團販售家用快篩試劑，因屬第三級醫療器材而違反醫療器材管理法規定，經查明屬實，依規裁處新台幣3萬元罰鍰。

南投民眾因於社群媒體開團販售家用快篩試劑，因屬第三級醫療器材而違反醫療器材管理法規定，被裁處新台幣3萬元罰鍰。本報系資料照片
南投民眾因於社群媒體開團販售家用快篩試劑，因屬第三級醫療器材而違反醫療器材管理法規定，被裁處新台幣3萬元罰鍰。本報系資料照片

南投衛生局指出，因COVID-19疫情持續影響，國人對於快篩試劑及醫療用血氧濃度機等相關醫療器材的需求量大增，部分民眾常因用不到或想乘機賺錢增加收入，依據醫療器材分類分級管理辦法只有醫療器材商及藥局可以販賣，國內並未開放可使用通訊方式在網路、電話、社群媒體等販售，特別是COVID-19家用快篩試劑（屬第三級醫療器材），私自在網路開團販售，已經違反醫療器材管理法。

衛生局長陳南松表示，民眾購買醫療器材時，把握醫材安心三步驟「一認、二看、三會用」口訣，一定要認明有衛福部食藥署核准許可證字號的產品，並且向合法的醫療器材販售商購買，才能獲得最安全安心的保障。

醫療器材分為16大類，並依風險程度，分為第一等級如醫用口罩、紗布、彈性繃帶、聽診器、壓舌板、機械式輪椅及矯正鏡片等；第二等級如阻抗式體脂計、保險套、衛生棉條、注射針頭針筒、醫療用衣物、酒精棉片、優碘棉片、外部使用非吸收式紗布或海綿球、醫療用血氧濃度機等，民眾可至領有販賣業醫療器材商許可執照的店家及其網路商店通路購買。

第三等級如心臟瓣膜置換物、人工水晶體、眼科用準分子雷射系統、冠狀動脈支架、心律調節器、COVID-19快篩試劑等，係由醫療機構使用，民眾無法自一般市售管道取得。合格醫療器材可至衛生福利部食品藥物管理署網站https://info.fda.gov.tw/mlms/H0001.aspx 查詢。

南投民眾因於社群媒體開團販售家用快篩試劑，因屬第三級醫療器材而違反醫療器材管理法規定，被裁處新台幣3萬元罰鍰。本報系資料照片
南投民眾因於社群媒體開團販售家用快篩試劑，因屬第三級醫療器材而違反醫療器材管理法規定，被裁處新台幣3萬元罰鍰。本報系資料照片

快篩試劑 衛生局 COVID-19

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