偷100元盆栽要罰？法官判免刑還說：檢察官應勇於承擔

黃姓男子竊盜100元的九層塔盆栽1盆，被控竊盜，台北地院認為，贓物僅100元，價值不高，且黃警詢時坦承犯行，表達悔意，行為時已80歲，並沒有處罰的必要，判黃免刑。可上訴。

承審法官林孟皇認為，檢察官應勇於承擔並善用法律賦予的裁量權限。林在判決書中指出，刑事訴訟法賦予檢察官微罪不舉的裁量權，在為使司法資源有效運用；黃姓男子行為時已80歲，竊取的財物僅100元，從刑事政策目的及節約資源的角度來看，沒有對黃論罪科刑之必要。

判決書還說，檢察官享有極大的裁量權，檢察權行使完全依個人的專業良知，應該勇於承擔，為所當為，以更細膩、具體、合理的方式實踐正義，才能貫徹立法意旨並保障人權。

檢方指控，黃姓男子於2021年10月29日上午5時，竊取陳姓告訴人擺放在住處門口的九層塔盆栽，陳察覺，報案處理，警方查出黃涉案，黃犯竊盜罪，法院審理，黃認罪。

法官審理認為，黃因高齡而重聽，偵訊時在輔佐人的協助下一再供稱「知道錯了，請原諒」、「在家一直很後悔」等，他的犯罪情節輕微，始終坦承犯行，年逾80歲，如依法遞減刑度，還是很重。