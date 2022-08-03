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悲慘菲籍女看護遭勞力剝削8年 日工作16小時、月休2天

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中楊姓女子聘用菲律賓籍女看護期間，逼她去工廠打掃、煮飯，日工時長達16小時、月休僅2天，連房間外都裝多支監視器，並扣留部分薪資、護照等，女看護遭勞力剝削長達8年，每月僅領1萬7000多元低薪，法院考量雙方調解成立，依強制勞力剝削罪判楊7月、緩刑2年，可上訴。

檢警調查，楊女（60歲）的姐夫賴男2012年10月以家庭看護工名義，申請菲律賓籍女看護來台照顧他岳父，隔年其岳父過世後改由楊女接續聘僱，並改照顧她的母親。

楊卻利用女看護來台前已支付大量費用，又因語言、環境不熟無法在台任意自尋雇主，平時保管她護照、居留證，每月也只讓她寄部分月薪回家，其餘也遭楊扣留不能自行運用，楊還禁止她私下外出，甚至不合理規定她擅自開冷氣、外出要扣款3000元，上班去房間、沒提前請假扣300元。

檢警還發現，女看護當時才來台4個月，明明是以家庭看護工為由入境，卻被楊女派去姐夫的印刷廠內打掃、園藝及煮飯，期間還會加以監視，若她有反應要換雇主時，楊就會恐嚇讓她失去工作，或佯以加薪、支付健保費及休假等方式繼續工作。

楊女並安排女看護每天早上5點起工作至晚上9點半，日工時長達16小時半，更超過勞基法每天工時8小時兩倍多，甚至僅給她月休2天，每月也只給薪水1萬7000元至1萬9000元不等，也毫無任何加班費。

女看護一連遭勞力剝削8年，最終忍無可忍透過朋友向「1955勞工諮詢申訴專線」陳情，由台中市勞工局2020年10月16日到場檢查才曝光。

檢方訊時，楊矢口否認犯行，辯稱沒叫看護去工廠，還辯稱是她自己喜歡去工廠吹冷氣，也否認有保管她護照或薪資，沒有禁止她外出等；但女看護指證歷歷，相關工廠人員也說她「工時很長」，仲介公司也有女看護求助對話訊息，就連工廠、女看護房門都被安裝多隻監視器監控。

檢方偵結依違反人口販運防制法起訴她，法院則審酌，楊女事後已經和女看護成立調解，對方也同意給她緩刑，依人口販運防制法強制勞力剝削罪判楊7月，緩刑2年。

菲律賓籍女看護遭勞力剝削長達8年，日工作16小時、月休僅2天。示意圖／ingimage
菲律賓籍女看護遭勞力剝削長達8年，日工作16小時、月休僅2天。示意圖／ingimage

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