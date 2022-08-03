半年三度酒駕 吃上18萬罰單、永久吊銷駕照還慘遭移送

高雄41歲林姓男子日前酒駕上路遭警攔查，經查林男不僅機車牌照已遭吊銷，還是今年內第三次酒駕；他不僅要面對18萬高額罰鍰，依法將永久吊銷其駕照，終身不得考領，警詢後，將他依公共危險罪移送。

仁武分局鳥松分駐所員警，7月31日下午5時許，巡邏行經鳥松區中正路時，發現林男騎車不穩，加上該車牌機車駕照已吊銷，便上前盤查。

警方將林男攔下後，聞到林身上散發出濃厚酒味，經吐氣酒測發現達每公升0.88毫升，另又查出他在今年3月29日及4月11日已有兩次酒駕遭逮的紀錄，這次被攔，為今年第三度酒駕。

林男多次遭酒駕吊銷駕照，在不能考領駕照期間多次違規，將依道路交通管理處罰條例第67條規定永久吊銷其駕照，終身不得考領。

另依現行規定，10年內酒駕兩次以上即為累犯，第二次酒駕機車騎士罰鍰9萬、第三次則按前次裁罰基準再加9萬，因此林男將面臨18萬高額罰鍰，並公布酒駕累犯姓名、照片及違規事實。