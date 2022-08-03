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台南男不聽兄長規勸 酒後肇事還找女性友人頂替

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

25歲楊姓男子去年10月20日晚間在歸仁區KTV與兄長等人喝酒，隨後楊男由黃姓女性友人開車載返住處，卻與兄長口角，楊酒後駕車撞擊路旁自小貨車，警方到場處理，黃女謊稱自己是駕駛，經調閱監視器後露餡，楊酒測值達每公升0.81毫克，楊被處3月，黃女則處拘役50日。

檢警調查，楊返家後與兄長口角，未待體內酒精成分消退，隨後酒後駕車，撞擊路旁自小貨車，歸仁員警獲報到場處理，黃女出面頂替，自稱是駕駛人，酒測值為零，然而，楊酒測值則為每公升0.81毫克。

後因承辦員警察覺有異，經調閱案發地錄影監視器後，發現肇事者其實是楊，而非黃女，戳破其謊言。

台南地院審酌，楊飲酒測值達0.81毫克狀態下，仍駕車上路，顯置大眾行車安全於不顧，所造成公共危險程度不輕，且楊曾於2016年因犯詐欺案、經判決3月確定，並於隔年2月易科罰金執畢。

又黃女明知楊酒後駕車，竟為隱蔽其犯罪，向員警謊稱她是駕駛車輛肇事者，誤導檢警偵辦案件的正確性及使司法機關有誤判之虞，2人所為很不應該，惟念2人犯罪後均坦認犯行態度等一切情狀。法官認楊犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處3月，黃女犯頂替罪，處拘役50日，可易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊男與兄長口角後，酒後駕車撞擊路旁自小貨車，警方到場處理，找了黃姓女性友人頂替，向到場處理員警謊稱自己是駕駛，經調閱監視器後露餡。圖／本報資料照
楊男與兄長口角後，酒後駕車撞擊路旁自小貨車，警方到場處理，找了黃姓女性友人頂替，向到場處理員警謊稱自己是駕駛，經調閱監視器後露餡。圖／本報資料照

酒駕

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