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家族決裂！「葡萄王」二代誹謗公司產品 因撤訴獲不受理判決

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

葡萄王生技公司現任董事長曾盛麟，也是前總經理曾盛陽的胞弟。圖／聯合報系資料照片
葡萄王生技公司現任董事長曾盛麟，也是前總經理曾盛陽的胞弟。圖／聯合報系資料照片

葡萄王生技股份有限公司前總經理曾盛陽與謝姓女子，在網路散布葡萄王為節省成本更改產品「康貝兒」配方等，被胞弟曾盛麟控告加重誹謗；台北地院審理，曾盛麟撤回告訴，法官對曾盛陽、謝女作不受理判決。可上訴。

曾盛陽、曾盛麟兄弟的糾紛不僅於此，曾盛陽曾被弟弟指控竊取「康貝兒乳酸菌」的配方，依違反營業秘密罪起訴，已判無罪確定。

網路資料顯示，葡萄王創辦人曾水照育有2子，長子曾盛陽最早進入葡萄王，一度被視為接班人，但他擔任上海葡萄王總經理期間公司虧損，次子曾盛麟從英國返國重新整頓；2014年曾水照過世，公司棒子交給曾盛麟。

曾盛陽是葡萄王公司前總經理，也是生技國際公司、博恩能國際公司大股東，謝姓女子是則曾是葡萄王員工，2011年離職到生技公司關係企業聯邦應用基因公司任職。

檢方指控，曾盛陽、謝女2人由謝女執行，在網路登載不實內容指葡萄王、曾盛麟為節省成本更改「康貝兒」配方，犯加重誹謗罪。

依起訴資料，曾盛陽、謝女2016年11月25日、11月26日在社群網站「靠北傳直銷社群」表示「自從老董事長走了，一切都不一樣了，公司為了節省成本，講求效果，把公司最熱銷的乳酸菌產品改了配方，而且最主要的菌株居然是國際衛生組織不建議用在食品的菌種」。

曾盛陽、謝女2016年11月28日在「母親為直銷商之博士班學生」社群網站「靠北傳直銷社群」散布影片「你還在花大錢和豬搶食嗎?」 、「這是我（ 豬）的」、「 不要!跟我（ 豬）搶」，將康貝兒等同於豬食。

此外，2016年12月13日曾盛陽、謝女在「小格子媽咪的部落格」稱「小格子媽是覺得生產廠商必須要有道德，如果生產有問題的商品真是太可惡了！」，指葡萄王欠缺商業道德。

曾盛麟提告後，上月19日委託律師撤回告訴，法官不召開辯論程序，諭知本案不受理判決。

生技 葡萄王

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