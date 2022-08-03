男認沒酒氣 酒駕遭攔...悔稱不希望家人知道

25歲林姓男子日前在酒吧喝啤酒後酒駕上路，在台北市八德路2段遭警方攔查，酒測值每公升0.26毫克，林男自知酒駕觸法，不想讓家人知道他做錯事，警方也提醒他自己處理承擔後果，全案依公共危險罪嫌送辦。

松山分局三民所指出，員警日前在八德路2段見林男駕車面色潮紅，攔查後林男坦承酒駕，半小時前在酒吧喝了數罐啤酒，酒測值超標每公升0.26毫克。

林男稱，他和朋友在延吉街某酒吧飲酒到凌晨，休息約半小時，自認沒有酒氣就開車回家。他遭查獲酒駕向警方稱，自知酒駕犯法，但「不希望家人知道...」林男在警局留宿一晚，隔日遭依公共危險罪嫌送辦。

松山分局統計，今年1至7月取締酒後駕車137件，凌晨0點至2點占29%，其次是早上6點至8點14%。警方呼籲，凌晨時段酒駕占比居高，駕駛人常自認已充分休息後即可駕駛，但體內仍殘餘酒精仍會影響駕車的判斷力與反應力，切勿心存僥倖上路宿醉駕車。