紅富海案沒入主嫌72件雞血石雕 8月2日變價拍賣

法務部行政執行署新竹分署針對紅富海吸金案主嫌名下財產進行變價，繼前2次拍賣黃金，明天在苗栗地檢署進行第3波拍賣，主打72件雞血石雕刻藝品，鑑價總值逾新台幣2000萬元。

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署就紅富海心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產進行變價，分別於1月、4月進行2波黃金拍賣會，民眾參與競標反應熱烈；新竹分署今天發布新聞稿指出，第3波拍賣將推出「石中之后」，拍賣物件主打72件雞血石雕刻藝品。

新竹分署表示，雞血石珍品拍賣會明天上午在苗栗地檢署院檢大樓1樓登場，每件雞血石藝品都有大陸鑑定師出具鑑定書，由於雞血石產量相當有限，市場價格經久不衰，經鑑價之總價值超過2000萬元，且如此數量驚人雞血石拍賣，在法拍市場相當難得一見。

新竹分署指出，為了讓民眾在拍賣可親眼鑑賞，7月19日曾舉辦鑑賞會，此外，新竹分署官網也提供線上鑑賞清冊，隨時隨地可用手機、電腦線上瀏覽這次拍賣的72件藝術品及鑑定書。

新竹分署提醒，明天上午9時開放登記及閱覽標的物，公開拍賣設有底價（不公開），欲進場競標須先繳納1萬元保證金，可付現金或刷卡，歡迎有興趣民眾前往挖寶。