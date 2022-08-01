前助理直接交付人頭助理費 戴寧：證人證詞反覆

無黨籍嘉市議員戴寧。圖／聯合報系資料照片 無黨籍嘉市議員戴寧被控詐領助理費案，嘉義地院今天下午開庭審理，證人溫婦坦承以兒子名義擔任人頭，且每月助理費直接交給戴寧；戴寧否認犯行，認溫婦證詞反覆不實。

戴寧被控詐領助理補助費，檢方今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院下午進行審理程序，傳喚證人戴寧的前助理溫婦及溫婦的兒子陳男。檢方發現戴寧前男友、王男也曾擔任人頭助理，涉詐領補助款46萬5000元，今天依法追加起訴。

對於公訴檢察官詢問，溫婦表示，曾擔任戴寧父親戴建三助理，並自民國99年初至105年4月轉任戴寧助理，服務處只有自己1名助理；101年時，因服務處需要申報助理帳戶，則向兒子陳男借用郵局帳戶，每月都會將助理費用2萬元交給戴寧，兒子每年所增加的稅款，則由戴寧拿錢支付。

對於戴寧辯護律師的詢問，溫婦指出，在服務擔任助理時，常依照戴建三夫婦及戴寧指示辦事，兒子擔任人頭助理，已不清楚是由誰指示，服務處需要對外支付款項時，則會向戴建三或戴寧申請。

不過，辯護律師認為，戴建三的兒子也有擔任戴寧助理，檢方偵查終結，認定戴建三的兒子確實有擔任助理工作，為不起訴處分，對於溫婦直言服務處只有1名助理，供詞顯然有所隱瞞，且今天的證詞與偵查中的陳述多處前後不一，溫婦明顯是基於保護兒子，因而供述反覆。

戴寧今天下午開庭，仍否認犯行，認為前助理溫婦證詞反覆不實在，不實內容將由辯護律師以書面陳述。

據嘉義地檢署起訴書，戴寧自99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得518萬7774元；戴寧否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。