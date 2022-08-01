富家女獲父贈1.24億欠稅5200萬不繳 執行署用招全徵得

台中市七旬陳姓婦人在27年前獲得建商父親贈與1.24億元鉅款，但卻拒絕繳納贈與稅，欠稅加罰金高達5200萬元，陳婦拒繳逃離台灣，行政執行署台中分署從14年前開始強制執行陳婦名下財產，已執行2800萬元，今年又發現，陳婦借款夫家經營的建設公司1億元，經執行署與該公司、會計師「分析利弊」後，陳婦夫家公司同意返還欠款，讓此案足額徵回5200萬元。

據查，陳姓婦人（71歲）的父親是建設公司老闆，在1995、1996年間，曾贈與1.24億元鉅款給陳婦，但陳婦卻沒有依規繳納遺產稅，國稅局要求陳婦繳納罰款、欠稅金額高達5200萬元，但陳婦仍未繳納，還逃出國外，國稅局在2007年間，委由行政執行署台中分署強制執行。

行政執行署台中分署清查陳婦名下財產，發現陳婦名下因父親是建商關係，有許多建設過程中遺留下來的道路用路、畸零地，仍具有一定價值，14年來已陸續拍賣陳婦名下財產，徵回2800萬元的欠稅，不過陳婦仍有2500萬元的欠稅未繳。

行政執行署台中分署主任行政執行官鍾志盛說，因為陳婦名下可強制執行的動產、不動產都已執行完畢，但仍有欠款，所以委請國稅局針對陳婦過去在台金流再做清查，先發現陳婦還在國泰人壽有1張儲蓄型保險契約，順利以代位解約方式，取回保險契約價值準備金90萬餘元抵繳欠稅。

鍾志盛說，追查過程又發現陳婦曾借款公公1億餘元，列在夫家公司的「股東借款」會計帳冊內，若能順利執行，可望讓全案全額清償，因此聯絡陳婦公公的建設公司（已由其他親友繼承經營），希望陳婦夫家公司願意返回陳婦欠款。