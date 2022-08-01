口才好騙倒女債主 假律師收18.5萬幫打3官司遭訴
一名法律系畢業的劉姓男子，2019年1月間擔任某案件告訴代理人時，因言談間架式十足，吸引許姓女子注意，誤以為對方是實力堅強的律師，於是以18.5萬元委任劉男處理3起訴訟。後來劉男向許女借款34萬元遲不歸還，許女才發現是個假律師。台北地檢署今依違反律師法及詐欺取財罪嫌起訴他。
檢方調查，劉男和許女是在2019年1月間，各自為訴訟前往台北地檢署開庭時認識。當時許女正為了債務煩惱，與劉男簡單討論下，發現劉男似乎專業，以為對方是學有專精的律師，因此希望能委任劉男處理多起債務的催討官司。
沒有律師資格的劉男，接受許女委任後，於2019年間，先後代理許女處理基隆地院的「履行契約」民事訴訟、彰化地院的「返還不當得利」民事訴訟，並向台南地檢署一起刑事詐欺案撰寫刑事再議狀。期間劉男均以訴訟代理人身分前往上述法院多次出庭及調解。
2019年10月底，劉男因獲悉許女收回一筆近70萬元的債務，於是向許女謊稱，自己手上另一個案件因為需要資金週轉，才能聲請強制執行，願以兩分利向許女借款34萬元，預計2個月後歸還。後來劉男屆期還不出錢，許女察覺有異，才發現對方是個假律師而提告。
檢察官認為，劉男不具律師資格卻從事律師業務，涉嫌違反律師法無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪；而他向許女所謊稱的強制執行案件，擔保金僅10多萬元卻佯稱34萬元，涉嫌刑法詐欺取財罪，因此依法起訴。
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