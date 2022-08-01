洗衣機害她失眠長腫瘤告鄰居 法官勘驗不明顯 判免賠

高雄林姓女子指控楊姓鄰居洗衣機聲音草砸，害她長期失眠、腦神經衰弱，甚至因此罹患腫瘤，林女向楊男求償26萬元，還要求楊拆除侵害到她土地的陽台雨遮，法官審理後，僅認同雨遮侵害到林女土地，判楊應拆除，至於噪音，現場勘驗後發現聲響不明顯，判楊免賠。

判決指出，林女指控楊男從2018年9月起，習慣從晚間11點至隔天上午7點在家裡洗衣服，因洗衣機提示音「嗶」聲連續響亮、刺耳，加上楊男使用水龍頭、拖鞋聲等其他噪音，影響到她睡眠。

林女直言，因楊男在陽台增設雨遮，成為聲音良好介質，害她長年無法安穩入睡，她曾多次請里長、員警協助，但楊男仍然不願改善，造成腦神經衰弱、精神耗弱，患有焦慮的適應障礙症，甚至被檢出腫瘤。

林女直指是洗衣機噪音造成她身體出狀況，提告要求楊男拆除雨遮，另要求楊賠償26萬元。

高雄地院簡易庭審理時，楊男喊冤，稱洗衣機距離林女房間陽台還有6、7公尺，跟一般洗衣機聲音差不多，他也沒有刻意製造噪音，且市區的建築物本來就相連，多少會有正常的聲音，不能因失眠就牽拖是洗衣機所害。

法官審理時，林女提供手機軟體檢測的分貝噪音值，分貝約在42至56之間徘徊，雖然有不固定頻率的機器運轉聲，但持續時間都不長，林女錄影時，並未會同環保局人員檢測噪音，法官現場勘驗後，也認為聲響不明顯，因林欠缺具體數據衡量噪音是否難以忍受，判楊男免賠，但雨遮確實侵占到林女0.26平方公尺土地，楊應拆除。